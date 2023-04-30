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    THY'den "Road to Istanbul” reklam filmi: Gerrard ve Cafu Şampiyonların Finali için İstanbul’da!

    Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde ünlü futbolcular Steven Gerrard ve Cafu’yu bir araya getirdi. 2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul'a gelen ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetti.

    Efsaneler buluştu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu'yu, ikinci kez İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde İstanbul'da buluşturdu. 2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul'a gelen ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetti.

    THY'nin "Road to Istanbul" adını verdiği reklam filmi, futbolun birleştirici gücünü, enerjisini, farklılıkları buluşturan misyonunu, İstanbul'un dünyaları tek bir noktada buluşturan misyonu üzerinden anlatıyor.

        Reklam filmiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat;"UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden biri. İstanbul'un farklı güzelliklerini futbol ile birleştirip sunduğumuz filmimizi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seyahat severler ile buluşturacağımız için son derece mutluyuz. Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel havayolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

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        Kemal Bey bak burası İzmir
        Haberler Ekonomi THY'den "Road to Istanbul” reklam filmi: Gerrard ve Cafu Şampiyonların Finali için İstanbul’da!
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