THY'den "Road to Istanbul” reklam filmi: Gerrard ve Cafu Şampiyonların Finali için İstanbul’da!

Reklam filmiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat;"UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden biri. İstanbul'un farklı güzelliklerini futbol ile birleştirip sunduğumuz filmimizi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seyahat severler ile buluşturacağımız için son derece mutluyuz. Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel havayolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

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