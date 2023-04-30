THY'den "Road to Istanbul” reklam filmi: Gerrard ve Cafu Şampiyonların Finali için İstanbul’da!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu'yu, ikinci kez İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde İstanbul'da buluşturdu. 2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul'a gelen ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetti.
THY'nin "Road to Istanbul" adını verdiği reklam filmi, futbolun birleştirici gücünü, enerjisini, farklılıkları buluşturan misyonunu, İstanbul'un dünyaları tek bir noktada buluşturan misyonu üzerinden anlatıyor.