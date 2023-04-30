Milyonlara yeni maaş: Temmuz zamları hesaplandı! Memurlar emekliler ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...





Ancak hükümet bir süredir bu artışa ilaveten refah payı da ekliyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkmış Başkan Erdoğan buna 15 puan daha ilave etmişti. Bu yıl enflasyon verilerine bakıldığında Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 12.52 çıktığı görülüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise kalan üç aylık sürede oluşacak enflasyon oranları da belli oldu. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 2143 olacak. Eğer Ocak ayında olduğu gibi bir refah payı eklendiği düşünülürse bu kez oranın yüzde30 ya da yüzde 35 gibi bir rakama gelmesi beklenebilir.