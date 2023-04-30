Milyonlara yeni maaş: Temmuz zamları hesaplandı! Memurlar emekliler ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor. Kamu işçileri için 1 Mayıs'ta açıklanması beklenen toplu iş sözleşmesi sonuçları da diğer artışlarda ölçü olacak. Özellikle ilk 6 ay için yüzde 40-45 arasındaki artış memurların toplu sözleşmelerinde masaya gelecek.
KAMU İŞÇİLERİ: Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Mayıs günü açıklanması beklenen yeni zam oranlarında kamu tarafının tekliflerini artırması ile aradaki makas da kapanıyor. İşçiler taban maaş için 15 bin lira isterken kamudan gelen teklif 12 bin liraya yükseltildi Yine işçiler ilk 6 ay için yüzde 45 oranında zam beklentilerini açıkladı. Buna karşı kamudan yüzde 40 zam teklifi geldi. Görüşmelerin bu hafta netleşip 1 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.