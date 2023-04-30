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    Milyonlara yeni maaş: Temmuz zamları hesaplandı! Memurlar emekliler ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

    Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve emekliler için maaş artışlarıyla ilgili hesaplar da yapılmaya başlandı. Kamu çalışanları toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranlarında belirleyici olacak...

    Milyonlara yeni maaş

    Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek. Maaş artışında belirleyici olan ise enflasyon rakamları olacak.

    Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor. Kamu işçileri için 1 Mayıs'ta açıklanması beklenen toplu iş sözleşmesi sonuçları da diğer artışlarda ölçü olacak. Özellikle ilk 6 ay için yüzde 40-45 arasındaki artış memurların toplu sözleşmelerinde masaya gelecek.

    KAMU İŞÇİLERİ: Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Mayıs günü açıklanması beklenen yeni zam oranlarında kamu tarafının tekliflerini artırması ile aradaki makas da kapanıyor. İşçiler taban maaş için 15 bin lira isterken kamudan gelen teklif 12 bin liraya yükseltildi Yine işçiler ilk 6 ay için yüzde 45 oranında zam beklentilerini açıkladı. Buna karşı kamudan yüzde 40 zam teklifi geldi. Görüşmelerin bu hafta netleşip 1 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRETLİLER: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yeniden ücret belirlenebileceği yönündeki açıklamaları sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Yılbaşında 8.506 TL net olarak açıklanan asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor. Asgari ücret artışında belirleyici olan ise enflasyon rakamları olacak. Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak. Rakamın 10 bin lira ile 11.500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.

        SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: Emeklilerin maaş artışını belirleyen en önemli unsur enflasyon oranları oluyor. Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını gösteriyor.



        ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI:
        Çalışanlarını enflasyona karşı korumak isteyen birçok şirket geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret artışı sonrası ek zam yapmıştı. Bu yıl da asgari ücretin yeniden belirlenmesi sonrasında özel sektörde de maaşların yükselmesi bekleniyor. Öncelikle asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için artış yapılırken daha sonra üstünde ücreti olanların aylıkları da yukarıya çekiliyor. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması ve tüm çalışanlar açısından şirketlere destek oluyor.



            Ancak hükümet bir süredir bu artışa ilaveten refah payı da ekliyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkmış Başkan Erdoğan buna 15 puan daha ilave etmişti. Bu yıl enflasyon verilerine bakıldığında Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 12.52 çıktığı görülüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise kalan üç aylık sürede oluşacak enflasyon oranları da belli oldu. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 2143 olacak. Eğer Ocak ayında olduğu gibi bir refah payı eklendiği düşünülürse bu kez oranın yüzde30 ya da yüzde 35 gibi bir rakama gelmesi beklenebilir.



            MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamuda görev yapan memurlar ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 çıkacak. Refah payının yüzde 30'a tamamlama ya da 35'e çıkartma şeklinde olması bekleniyor.

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            Haberler Ekonomi Milyonlara yeni maaş: Temmuz zamları hesaplandı! Memurlar emekliler ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...
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