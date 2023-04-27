Milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamalar devrede!

Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları devreye alıyor. Kayıtlı istdihdama geçici teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde 3 milyona yakın çiftçiyi doğrudan ilgilendiren yeni adımlar da sıralandı. Buna göre, tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme girişleri kolaylaştıracak. Çiftçinin gelirini garanti altına almak için belli ürünlerde fark ödemesi yapılacak. Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek olunacak. Kurulacak 100 tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgesinde 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanacak.
Hazal ATEŞ
ÖĞRETMENLERE ONLINE MESLEKİ EĞİTİM
Milli Eğitim Bakanlığı geçen sene öğretmenlerin uzaktan eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için ÖBA'yı kurdu. Dijital platform ilk kez 24 Ocak-4 Şubat 2022 arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılmaya başlandı.
ÖBA üzerinden 15-20 Nisan'da yapılan mesleki çalışma programına ilişkin veriler ise belli oldu. Öğretmenler 6 günlük süreçte yaklaşık 8 milyon saat eğitime katıldı. 827 bin 674 öğretmen, toplam 1 milyon 307 bin 392 eğitim aldı. Gelen talepler üzerine platform üzerinden verilen eğitimler, 30 Nisan saat 23.59'a kadar yeniden erişime açık olacak.
Burcu ŞEN
SU FATURASI DÜŞECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini açıkladı. Bakan Nebati, "Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.
MAHER HOLDING BULUŞMASI
2023'ü 'değişim, dönüşüm, etkileşim' yılı olarak belirleyen Maher Holding'in tüm çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda grubun 2015'ten bu yana gösterdiği gelişim paylaşılırken, bundan sonra izleyeceği değişim hep birlikte değerlendirildi. Maher Holding ve iştirakleri Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Finans, Qpay, MHR GYO, Valde Bilişim ve Qtower'ın 300'ü aşan çalışanlarının bir araya geldiği toplantının açılışını yapan Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, değişim için kişinin önce kendisini değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
Uluçeçen, "Geride bıraktığımız yıllarda çok yol kat ettik. Bugün ise çok farklı bir yere geleceğimizi net bir şekilde görmek lazım. Sigortacılığın sistemi geliştirdiğine inanıyorum. Sektörümüz her daim değişime açık olmalı. Sigorta hayatın her yerinde, son depremde bunu net bir şekilde gördük. Ayrıca gördük ki sektör olarak biz de her daim hazır olmalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz."
DÖNÜŞÜM YILI
Quick Sigorta'nın holdingin amiral gemisi olduğunu ve bir sigorta şirketinden daha fazlasını ifade ettiğini belirten Uluçeçen, tüm iştiraklerin birbiriyle entegre ve birbirini geliştiren bir ekosistemde olduğunu söyledi. 2023'ün 'değişim, dönüşüm, etkileşim' yılı olarak belirlenmesinde bu ekosistemin rolüne vurgu yapan Uluçeçen, holdingi şimdiki konumundan daha yukarıya taşıyacak olan kişilerin yine holdingin içinden yetişecek gençler olduğuna dikkat çekti.
70 YAŞA KADAR GÜVENCE SAĞLIYOR
Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ürününde yaşanan talep artışı üründe çeşitliliğin artırılmasına sebep oldu. Her bütçeye hitap eden planlarıyla TSS ürünü büyümeye devam ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde 'Sağlığınız Bizde' ve 'Türk Nippon Sigorta Standart TSS' ile sektörde yer alan Türk Nippon Sigorta, bu ürünlerle katılımcılarına ihtiyaçları doğrultusunda alternatifler sunarak ürünlerini müşterilerinin ihtiyacına göre konumlandırmaya devam ediyor.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe artan talep nedeni ile sigorta şirketlerinin bu talebi karşılamaya yönelik aksiyonlar almaya başladıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "TSS ürününe artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri hem kampanyalarımızla hem de yaptığımız güncellemelerle ön plana çıkararak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi. Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde önemli değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Pamukçu, "Bu değişikliklerden en önemlisi ise yaş sınırını 59'dan 70 yaşa yükselttik. 70 yaş dahil olmak üzere SGK kaydı bulunan herkes bu üründen faydalanabilecek. Sektörde bu bir ilk" şeklinde konuştu.
RAY SİGORTA'DAN KOBİ'LERE ÖZEL ÜRÜN
Birçok farklı riskle karşı karşıya kalabilen küçük işletmelere, istenmeyen sürprizlere karşı güvence sunan Ray Sigorta, bütçe dostu 'Ray Akıllı Kobi Sigortası' ürününü tanıttı. Ray Akıllı Kobi Sigortası sayesinde, işyerinin içindeki sabit kıymetler, emtialar ve demirbaşlar; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınlarına, elektronik cihaz hasarlarından makine kırılmasına kadar birçok riske karşı güvence altına alınıyor. Böylece ekonominin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'ler, beklenmedik durumlarda büyük zarar görmekten korunuyor.
Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "KOSGEB verilerine göre; Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99.8'i KOBİ'lerden oluşuyor ve bu işletmeler toplam istihdamın yüzde 76.7'sini sağlıyor. Ekonomimiz için bu kadar önemli olan işletmeler, istenmeyen durumlara hazırlıksız yakalandıklarında her şeye sil baştan başlamak durumunda kalıyor. Tüm bu tecrübe ve birikimin bir anda yok olmasını hiç birimiz istemeyiz. Bu nedenle KOBİ'ler için 'akıllı' ürün tasarladık. Ray Akıllı KOBİ Sigortası sayesinde, bütçe dostu paketlerle risklere karşı güvence oluşturuyor, küçük bütçelerle, ihtiyaca yönelik teminat sunuyoruz" dedi.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE GOLD ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Şikayetvar tarafından bu yıl 8'inci kez düzenlenen A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) A Segment Elementer Sigorta kategorisinde Gold ödülün sahibi bir kez daha Doğa Sigorta oldu. 2021 yılından beri Gold ödül unvanını elinde bulunduran Doğa Sigorta, bu yıl da müşteri deneyimindeki başarılı yönetim istikrarını sürdürerek Gold ödüle layık görüldü. Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.C.E. Awards'ta Doğa Sigorta adına ödülü Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Deniz Şentürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler teslim aldı. Şentürk ve ekibinin çalışmaları sayesinde müşteri memnuniyetinde istikrarlı başarılı sonuçlar elde eden Doğa Sigorta, Gold ödüle üçüncü kez layık görüldü.
ACENTE SAYISI BİNİ AŞTI
Kuruluşlarının üzerinden 1 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen önemli bir başarıya imza atarak bin acenteye ulaştıklarını belirten Aveon Global Sigorta İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Yaşar, sağladıkları bu büyümede acentelerin büyük rolü olduğunu söyledi. Yaşar, tüm Türkiye'de yaygın bir acente ağı kurmak kadar, bunu sürdürülebilir kılmanın da önemine değindi. 'Acente Dostu' mottosu ile acenteleri kucakladıklarını ve samimiyetle karşılık bulduklarını belirten Yaşar, 2023 yılı sonunda bin 500 acenteye ulaşarak sektördeki farkındalıklarını artıracaklarının altını çizdi.