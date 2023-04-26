Esnafa dört koldan destek! Başkan Erdoğan'ın 13 ildeki pazarcılar için verdiği müjde hataya geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca esnafın yüzünü güldüren vergi muafiyetleri müjdesinin ardından sosyal güvenlikte de reform adımları atılacak.
BEYAN KOLAYLIĞI
Cumhurbaşkanı kararıyla, bir işyeri açmadan gezici olarak pazar takibiyle perakende emtia alım satımıyla uğraşanlara gerçek usulde vergilendirmeden basit usule geçme olanağı tanındı. 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafın da dahil edilmesiyle Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yılık satım hadleri kapsamında basit usule tabi olmasının önü açıldı.
Başta pazarcılar olmak üzere seyyar piyango bileti satıcıları, tamirciler ve benzeri çalışanlara vergi kolaylığı sağlayan karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Kararla, bu kapsamda olanlar şartları sağlamaları, başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihi izleyen aynı başından itibaren Gelir Vergisi Kanunu kapsamında basit usule geçebilecek. Esnafın prim gün süresinin 7200'e düşürülmesi için hazırlık sürerken, sosyal güvenlik teşvikleriyle de prim yükü de hafifletiliyor. Bağ-Kur'lu esnaf ve şirket ortaklarına 5 puanlık prim teşviki kapsamında bu yıl verilen teşvik 500,40 lira ile 3 bin 753 lira arasında değişiyor. Yeni dönemde esnafa ilave faiz desteği de sağlanacak, daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak.
KREDİLERDE KOLAYLIK
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde 2.5 milyon esnafı rahatlatacak yeni adımlar da yer aldı. Esnaf ve sanatkârın kümelenmesi, kooperatifleşmesini kolaylaştıracak adımlara destek verilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete, yönelen esnaf ve sanatkâra ilave faiz desteği sağlayarak bu destekler artırılacak. Esnafın e-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimleri kolaylaştırılacak.
BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK MODELİ
Hükümet, küçük esnafın daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışıyor. Küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısını SSK'lı çalışanlarla eşitlemek için çalışma yapılıyor. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ- Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
TESK: ARAÇ İNDİRİMLİ ALINACAK
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa vergi muafiyetlerinin piyasada istikrar ve güvenin sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bazı araçlarda yüzde 80, ortalaması yüzde 65'i bulan bir indirim var. Esnaf buradan araç alacak. Pazarcılara da müjdeyi verdi. 13 büyük şehirde basit usuldeki vergilendirmeyi sabit tutması güven getirdi."