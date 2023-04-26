Esnafa dört koldan destek! Başkan Erdoğan'ın 13 ildeki pazarcılar için verdiği müjde hataya geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca esnafın yüzünü güldüren vergi muafiyetleri müjdesinin ardından sosyal güvenlikte de reform adımları atılacak.





BEYAN KOLAYLIĞI

Cumhurbaşkanı kararıyla, bir işyeri açmadan gezici olarak pazar takibiyle perakende emtia alım satımıyla uğraşanlara gerçek usulde vergilendirmeden basit usule geçme olanağı tanındı. 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafın da dahil edilmesiyle Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yılık satım hadleri kapsamında basit usule tabi olmasının önü açıldı.

Başta pazarcılar olmak üzere seyyar piyango bileti satıcıları, tamirciler ve benzeri çalışanlara vergi kolaylığı sağlayan karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Kararla, bu kapsamda olanlar şartları sağlamaları, başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihi izleyen aynı başından itibaren Gelir Vergisi Kanunu kapsamında basit usule geçebilecek. Esnafın prim gün süresinin 7200'e düşürülmesi için hazırlık sürerken, sosyal güvenlik teşvikleriyle de prim yükü de hafifletiliyor. Bağ-Kur'lu esnaf ve şirket ortaklarına 5 puanlık prim teşviki kapsamında bu yıl verilen teşvik 500,40 lira ile 3 bin 753 lira arasında değişiyor. Yeni dönemde esnafa ilave faiz desteği de sağlanacak, daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak.