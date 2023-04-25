MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ: personel.meb.gov.tr! 25 Nisan 2023 Salı 3. 500 Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılında engelli kadrolarına atama gerçekleşiyor. 45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması duyurusu yapan Bakanlık 3-7 Nisan tarihleri arasında başvuruları, 12-15 Nisan tarihleri arasında da tercihleri tamamladı. Gözler bu kez atama sonuçlarına çevrildi. Peki MEB Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuç sorgulama nasıl yapılır?
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılında engelli kadrolarına atama gerçekleşiyor. 45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması duyurusu yapan Bakanlık 3-7 Nisan tarihleri arasında başvuruları, 12-15 Nisan tarihleri arasında da tercihleri tamamladı. Gözler bu kez atama sonuçlarına çevrildi. Peki MEB Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuç sorgulama nasıl yapılır?
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Öncelikle atama sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. 2023 yılı Engelli öğretmen ataması sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, 25 Nisan tarihinde Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.