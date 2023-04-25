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    Yurt dışında çalışana EYT ile emeklilik: 35 ülke için geçerli!

    Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı, EYT düzenlemesiyle emekli olabilmek için harekete geçti. Borçlanmaya başvuranlara aylık bağlanması için konsolosluk onayı şart.

    Hazal Ateş
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    Yurt dışında çalışana EYT ile emeklilik

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunan 1.6 milyon kişiden 600 bine yakınının işlemleri tamamlandı. Emeklilik işlemleri tamamlananlara aylıkları yatırılmaya devam ediyor. Her başvuru için sigorta kollarından borçlanmaya kadar birçok başlıkta tek tek inceleme yapılıyor.

    İşlemler tamamlandığı gün hiçbir hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi dâhil fark ve aylıklar yatırılıyor. Başvuruda bulunanlara aylıkları en geç Mayıs içinde ödenmiş olacak, iddia edildiği gibi Eylül ayına sarkması söz konusu olmayacak.

    35 ÜLKE İÇİN GEÇERLİ
    Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması bulunan 35 ülkede yaşayan Türk vatandaşları bu haktan yararlanabiliyor. Yurt dışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi için yaşanan ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesinin alınıp Türkçeye çevrilen metnin konsolosluğa onaylatılarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor.

        ÇALIŞMA KRİTERİ
        Türkiye'deki çalışmalarıyla emekli olan biri yurt dışında çalışmaya başladığında ülkemizden aldığı aylık kesilmiyor. Ancak yurt dışı süresini borçlanarak emekli olanlar yurt dışında çalışmaya başladığında emekli aylığı kesiliyor. 3201 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında çalıştıkları ya da sosyal yardım aldıkları müddetçe Türkiye'den emekli aylığı alamıyorlar. Bu nedenle yaşanmakta olan ülkedeki sigorta kasasından bu hizmet belgesi talep ediliyor. (Hazal ATEŞ)



        EV KADINLARINA DA İMKAN VAR
        - Yurt dışında yaşayan, yurt dışında kaldıkları sürelerin Türkiye'de geçmiş sigortalılık sürelerine eklenmesini isteyen vatandaşlar tarafından yurt dışı borçlanması yapılabiliyor.



        - Avrupa'da yaşayan ev kadınları da yurt dışı borçlanmasına başvurabiliyor. Geçen yıl günlük 96 lirayla borçlanılırken, bu yıl 150 lira ile yurt dışı borçlanması yapılabiliyor.

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