Yurt dışında çalışana EYT ile emeklilik: 35 ülke için geçerli!

ÇALIŞMA KRİTERİ

Türkiye'deki çalışmalarıyla emekli olan biri yurt dışında çalışmaya başladığında ülkemizden aldığı aylık kesilmiyor. Ancak yurt dışı süresini borçlanarak emekli olanlar yurt dışında çalışmaya başladığında emekli aylığı kesiliyor. 3201 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında çalıştıkları ya da sosyal yardım aldıkları müddetçe Türkiye'den emekli aylığı alamıyorlar. Bu nedenle yaşanmakta olan ülkedeki sigorta kasasından bu hizmet belgesi talep ediliyor. (Hazal ATEŞ)