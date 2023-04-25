Yurt dışında çalışana EYT ile emeklilik: 35 ülke için geçerli!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunan 1.6 milyon kişiden 600 bine yakınının işlemleri tamamlandı. Emeklilik işlemleri tamamlananlara aylıkları yatırılmaya devam ediyor. Her başvuru için sigorta kollarından borçlanmaya kadar birçok başlıkta tek tek inceleme yapılıyor.
35 ÜLKE İÇİN GEÇERLİ
Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması bulunan 35 ülkede yaşayan Türk vatandaşları bu haktan yararlanabiliyor. Yurt dışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi için yaşanan ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesinin alınıp Türkçeye çevrilen metnin konsolosluğa onaylatılarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor.