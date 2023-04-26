BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 26 Nisan 2023 Borsa neden düştü, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ 2023?

İşte 26 Nisan 2023 borsada son durum ve analistlerin yorumları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 4.885,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4.885,94 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,15 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,45 ile ticaret oldu.