Pazarlıkta son viraj! Kamu işçilerine 2 yıllık zam

Kamudaki 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının, 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalar hızlandı. TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde belirli bir aşamaya gelindi.

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya çıkması ve ilk 6 ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. Görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

'YENİ TEKLİF BEKLİYORUZ'

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz" dedi.