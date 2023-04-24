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    Pazarlıkta son viraj! Kamu işçilerine 2 yıllık zam

    700 bini aşkın işçinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği protokol için görüşme trafiği bu hafta hızlanacak. 1 Mayıs’tan önce imza bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Pazarlıkta son viraj

    Kamudaki 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının, 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalar hızlandı. TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde belirli bir aşamaya gelindi.

    Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya çıkması ve ilk 6 ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. Görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

    'YENİ TEKLİF BEKLİYORUZ'
    İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz" dedi.

    OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YENİ REKOR
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etti. Karaismailoğlu, "Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbulİzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturuyor" dedi.

    5 DAKİKAYA DÜŞTÜ
    Köprü ile ulaşımın nefes aldığını ve rahatladığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1.5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü."



    LÜKS HA'YAT'
    Hollandalı U-Boat Worx firması hem süper yat hem denizaltı olarak kullanılacak yeni deniz aracını görücüye çıkardı. Nautilus adı verilen 37.5 metrelik araç, mürettebat dahil 17 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. Aracı 'macera gemisi' olarak tanımlayan şirket, Nautilus'un 150 metre derinliğe kadar inebileceğini, bir seferde 4 güne kadar su altında kalabileceğini duyurdu. Lüks donatılara sahip Nautilus'un fiyatı ise 24.5 milyon dolardan başlıyor.



        SINAV ÜCRETİNE DİKKAT EDİN!
        Yüz binlerce genç üniversiteyi kazanmak ya da kamu personeli olabilmek için yıllarca hazırlık yapıyor. Ancak sınav ücretini bankaya yatırırken yapılan basit bir yanlışlık onarılamaz yaralara sebep oluyor. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; sınav giriş ücretinin banka personeli tarafından başka bir hesaba yatırılmasında bankanın, başka bir hesaba yattığının dekontta belli olmasına rağmen bunun sınava girecek kişi tarafından kontrol edilmemesinde kişinin de kusuru bulunduğuna hükmetti.

        BATARYA HAMLESİ
        Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Başkan Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle, bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Togg ile Çinli Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için bugün saat 14.00'te inşaat başlangıç töreni düzenlenecek.

        HAYVAN ATIKLARI ENERJİYE DÖNÜŞECEK
        Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın karaya bağlanmasının ardından, enerji çeşitliliği ve arzını artıracak önemli bir çalışma daha hayat geçiyor. Doğalgazın ulaşmadığı kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin büyükbaş hayvanlarının atıklarından üretilen gazın mutfaklarda kullanılabilmesi için tasarlanmış olan biyogaz ünitesinin seri üretimine yakında başlanacağı öğrenildi. 4T Platformu Başkanı Ali Rıza Öner, "Türkiye'nin biyogaz üretim potansiyeli yüksek" dedi.

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        Haberler Ekonomi Pazarlıkta son viraj! Kamu işçilerine 2 yıllık zam
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