Pazarlıkta son viraj! Kamu işçilerine 2 yıllık zam

Kamudaki 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının, 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalar hızlandı. TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde belirli bir aşamaya gelindi.
Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya çıkması ve ilk 6 ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. Görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
'YENİ TEKLİF BEKLİYORUZ'
İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz" dedi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YENİ REKOR
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etti. Karaismailoğlu, "Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbulİzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturuyor" dedi.
5 DAKİKAYA DÜŞTÜ
Köprü ile ulaşımın nefes aldığını ve rahatladığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1.5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü."
LÜKS HA'YAT'
Hollandalı U-Boat Worx firması hem süper yat hem denizaltı olarak kullanılacak yeni deniz aracını görücüye çıkardı. Nautilus adı verilen 37.5 metrelik araç, mürettebat dahil 17 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. Aracı 'macera gemisi' olarak tanımlayan şirket, Nautilus'un 150 metre derinliğe kadar inebileceğini, bir seferde 4 güne kadar su altında kalabileceğini duyurdu. Lüks donatılara sahip Nautilus'un fiyatı ise 24.5 milyon dolardan başlıyor.