Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu! Çocuklara özel etkinlik

'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu. Program çekimleri için bölgeye gelen Tülin Şahin de çocukların bayram sevincine ortak oldu.

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