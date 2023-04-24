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    Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu! Çocuklara özel etkinlik

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep’in İslâhiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent’te de etkinliklerle kutlandı. Çocuklar doyasıya eğlendi.

    Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in İslâhiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'te de etkinliklerle kutlandı. Kalyon Holding iştiraklerinden Kalyon Kültür iş birliği ile düzenlenen 'Yaşamak İstediğim Hayalimdeki Dünya' temalı Resim Şenliği'nin yanı sıra çeşitli atölyeler düzenlendi.

    'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu. Program çekimleri için bölgeye gelen Tülin Şahin de çocukların bayram sevincine ortak oldu.

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    Haberler Ekonomi Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu! Çocuklara özel etkinlik
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