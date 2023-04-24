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    İstanbul Finans Merkezi’nde inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasına taşınma hazırlıkları başladı!

    İstanbul Finans Merkezi’nde inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasına taşınma hazırlıkları başladı. 386 metrelik Avrupa’nın en yüksek binasında, Türkiye’nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü olacak.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Taşınma hazırlığı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk etabını açtığı, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'ne inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının yüzde 85'i tamamlandı. Merkez Bankası'nın Haziran'da tamamlanması hedeflenen yeni binaya taşınması için geri sayım başladı.

    Merkez Bankası binası Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak. İstanbul'da yaşanacak olası yüksek bir depreme göre tasarlanan binada Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü bulunuyor. Asansörler olası bir depremden hemen sonra çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı. Bina hem kompozite, çelik ve betonarme kullanılarak yapıldı.



    24 KATI MERKEZ'İN
    Merkez Bankası binanın 24 katını ofis olarak kullanacak. Bazı katlar otopark, sosyal tesis, spor salonu, revir, kongre alanı, müze olarak kullanılacak. Binayı Merkez Bankası işletecek. Binanın inşaatı başlayalı 27 ay (sözleşme dönemiyle birlikte 32 ay) oldu. Dünyadaki benzerleri 6-7 yılda tamamlanıyor. Banka 3 Aralık 2019 tarihli yönetim komitesi kararıyla bazı birimleri İstanbul'a taşıma kararı almıştı. Hazal ATEŞ



    YERİN ALTINA KASA DAİRESİ
    Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 bin 650 çalışanı bulunuyor, bunların 2 bin 120'si idari merkezi ofislerinde çalışıyor. İnşaatı Limak tarafından üstlenilen Merkez Bankası kulesi temelden itibaren 386 metre yüksekliğinde olacak. Yerin altında 7 kat olup, Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan kasa dairesinin buraya taşınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, para basım çalışmaları ise burada yapılmayacak.



        NAKİLLER BAŞLADI
        Merkez Bankası Kulesi'nde inşaat çalışmaları sürerken çalışanların nakil çalışmaları da başladı. İdari merkezde çalışanların tamamının mı İstanbul'a kaydırılacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Ancak büyük çoğunluğun İstanbul'a gitmesi bekleniyor.

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