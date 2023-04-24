İstanbul Finans Merkezi’nde inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasına taşınma hazırlıkları başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk etabını açtığı, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'ne inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının yüzde 85'i tamamlandı. Merkez Bankası'nın Haziran'da tamamlanması hedeflenen yeni binaya taşınması için geri sayım başladı.

Merkez Bankası binası Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak. İstanbul'da yaşanacak olası yüksek bir depreme göre tasarlanan binada Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü bulunuyor. Asansörler olası bir depremden hemen sonra çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı. Bina hem kompozite, çelik ve betonarme kullanılarak yapıldı.