İstanbul Finans Merkezi’nde inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasına taşınma hazırlıkları başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk etabını açtığı, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'ne inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının yüzde 85'i tamamlandı. Merkez Bankası'nın Haziran'da tamamlanması hedeflenen yeni binaya taşınması için geri sayım başladı.
Merkez Bankası binası Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak. İstanbul'da yaşanacak olası yüksek bir depreme göre tasarlanan binada Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü bulunuyor. Asansörler olası bir depremden hemen sonra çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı. Bina hem kompozite, çelik ve betonarme kullanılarak yapıldı.
24 KATI MERKEZ'İN
Merkez Bankası binanın 24 katını ofis olarak kullanacak. Bazı katlar otopark, sosyal tesis, spor salonu, revir, kongre alanı, müze olarak kullanılacak. Binayı Merkez Bankası işletecek. Binanın inşaatı başlayalı 27 ay (sözleşme dönemiyle birlikte 32 ay) oldu. Dünyadaki benzerleri 6-7 yılda tamamlanıyor. Banka 3 Aralık 2019 tarihli yönetim komitesi kararıyla bazı birimleri İstanbul'a taşıma kararı almıştı. Hazal ATEŞ
YERİN ALTINA KASA DAİRESİ
Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 bin 650 çalışanı bulunuyor, bunların 2 bin 120'si idari merkezi ofislerinde çalışıyor. İnşaatı Limak tarafından üstlenilen Merkez Bankası kulesi temelden itibaren 386 metre yüksekliğinde olacak. Yerin altında 7 kat olup, Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan kasa dairesinin buraya taşınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, para basım çalışmaları ise burada yapılmayacak.