Formüller ortaya çıktı! ENFLASYON + REFAH PAYI ile yeni rakam belli oldu! İşte milyonların yeni maaşı! 2023 Temmuz'da ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak?

ENFLASYON + REFAH PAYI

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yansıtılırsa net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruştan bu tahmine göre 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.

Eğer bir de refah payı eklenirse bu durumda yapılacak artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek.