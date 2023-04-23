EYT başvuru sonucunu merak edenler aramalara başladı. İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı. Peki, EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak 2023? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Mayıs ayı EYT maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.
EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.
EYT İLK MAAŞI HESAPLARDA!
İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.
Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yattı.
BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.
Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.
SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.