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    • Ekonomi
    • 23.04.2023 15:58
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    • 23.04.2023 15:58
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    EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak 2023? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Mayıs ayı EYT maaşları ne zaman yatacak?

    EYT başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. EYT düzenlemesiyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti. Yeni başvuru yapanlar sonuçlar hakkında aramalara başladı. Peki, EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak 2023? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Mayıs ayı EYT maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak 2023?

    EYT başvuru sonucunu merak edenler aramalara başladı. İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı. Peki, EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak 2023? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Mayıs ayı EYT maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

    Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

    EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

    EYT İLK MAAŞI HESAPLARDA!

    İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.

    Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yattı.

    BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

    EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

    Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

    SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

        EYT İÇİN SGK MESAİSİ DEVAM EDİYOR!

        e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

        EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

        turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

        Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

        Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

        Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

        SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

        Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.

        TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

        Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

        Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

        'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.

        Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.

        Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

        EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        EYT başvuru sonuçları için gözler SGK ekranlarında.

        Müracaat süresine göre değişiklik gösteren EYT başvuru sonucu açıklama tarihi başvuru zamanına ve dosya değerlendirme durumlarına göre farklılık gösteriyor.

        EYT'lilerin başvuru sonuçlarını kaç günde alacakları evrak takibi ile araştırılıyor.

        EYT BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        EYT başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak 2023? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Mayıs ayı EYT maaşları ne zaman yatacak?
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