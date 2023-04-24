Evini yenileyene 4 teşvik: 26 Nisan'da başvuruya açılıyor! İşte 'Yarısı Bizden' projesinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi büyük heyecana yol açtı. Oturdukları konutlarının riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin yarısını devletin karşılayacağını söyleyen Erdoğan, "Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz.

Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1.5 milyon konuttan 300 bininin 200 binini yerinde, 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır" demişti. Kampanya 26 Nisan'dan itibaren e-Devlet'ten başvuruya açılırken, detayları da belli oldu:



-3'te 2 çoğunluk yetecek: 29 Mayıs'a kadar başvuru yapılacak. Bu başvuru çerçevesinde bakanlık ekipleri ön incelemeye gidecek, bir rapor tutacak. Vatandaşa, 'En geç 6 ay içinde bu şartlarda dönüşmek istiyorsanız 3'te 2 çoğunlukla bize gelin' denilecek.

-200 bini aşarsa kura: Dönüşüme girecek konutlar 200 bini aşarsa kura çekilecek.

-0.79 faizle kredi: 100 metrekare 2+1 evini yenilemek isteyenler 1.5 milyon liralık maliyetin 750 bin lirasını devletten alabilecek. 120 metrekare 3+1 ev için 1.8 milyon lira yenileme masrafının 900 bin lirasını devlet karşılayacak. Vatandaşa da ödeme kolaylıkları sağlanacak. Evini yenilemek isteyenler yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Maliyetin yüzde 10'u peşin ödenecek. Kalanı 10 yıl vadeli (TÜFE, memur maaş artış oranından düşük olanını aşmayacak) taksitle verilebilecek.



-5 bin 625 TL taksit: 2+1 konutların maliyeti 1.5 milyon lira. Maliyetinin yarısını, yani 750 bin lirasını devlet karşılayacak, vatandaş burada 75 bin lira peşin ödeyecek, kalan tutarını başlangıç taksiti 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutların maliyeti 1 milyon 800 bin lira. Yarısını, 900 bin lirasını devlet karşılayacak. 900 bin lirayı da vatandaş yine 10 yılda ödediğinde 6 bin 750 lira başlangıç taksitiyle bu dönüşüme dahil olabilecek.



-Taşınma-kira yardımı: Dönüşüm için vatandaşla sözleşme yapılacak. En geç 2 yıl içinde evler teslim edilecek. Vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı ödenecek. Ayrıca aylık 5 bin 250 lira kira yardımı gerçekleştirilecek.