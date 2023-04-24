Çalışmaya devam edenler dikkat! EYT'linin tazminatta hak kaybı yok: Peki nasıl hesaplanır?





Kıdem tazminatını sıfırlamadan emekli aylığını bağlatanların ihbar, yıllık izin gibi hakları da devam eder mi?

Emekli olan çalışan aynı işyerinde çalışmaya devam etse bile sigorta çıkışının verilmesi zorunlu olduğundan kıdem tazminatına hak kazanıyor. İş Kanunu'na göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mevcut çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Emekli çalışan da kıdem, ihbar, yıllık izin gibi haklara sahip oluyor. Emekli aylığı bağlatıp sosyal güvenlik destek primi yatırılanların kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin gibi tüm hakları da aynen korunuyor.