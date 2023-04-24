Çalışmaya devam edenler dikkat! EYT'linin tazminatta hak kaybı yok: Peki nasıl hesaplanır?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanarak emekli olup çalışmaya devam edenlerin 'kıdem tazminatı hakkı' merak edilen konuların başında geliyor. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenlerin ilerleyen dönemde kıdem tazminatı ister işi bıraksın isterse işine son verilsin son alınan brüt ücret üzerinden ödenir.
Aynı şirkette emeklilikten önceki dönem ve sonra çalışan süre birleştirilir. EYT kapsamında 16 yıldır çalıştığı şirkette emekli olup 5 yıl daha çalışıp 2028 yılında sağlık sorunları nedeniyle işi bırakan bir çalışan 21 yıllık kıdem tazminatını almaya hak kazanır.
Yüksek yargı kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Çalışanların kıdem tazminatı konusunda merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
TOPLUCA YATIRILIR
İlk emekli aylığımı aldım, aynı işyerinde kıdem tazminatı hakkım saklı kalmak kaydıyla çalışmaya devam ediyorum. İşten ayrılırken kıdem ödememde emekli olduğum tarihteki brüt maaşım mı dikkate alınacak?
Bazı şirketler Hazine destekli EYT kredisinden yararlanarak çalışmaya devam eden personeline kıdem tazminatı ödemesini yaparken, bazıları da işten ayrılma durumunda ödemeyi taahhüt ediyor. Kıdem ödemesinde çalışanın giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşyerinde geçirilen her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor.