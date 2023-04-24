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    Çalışmaya devam edenler dikkat! EYT'linin tazminatta hak kaybı yok: Peki nasıl hesaplanır?

    Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenlerin ilerleyen dönemde kıdem tazminatı son brüt ücreti üzerinden ödenir. Aynı şirketteki tüm süreler birleştirilir...

    Hazal Ateş
    Takvim
    EYT’linin tazminatta hak kaybı olmayacak

    Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanarak emekli olup çalışmaya devam edenlerin 'kıdem tazminatı hakkı' merak edilen konuların başında geliyor. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenlerin ilerleyen dönemde kıdem tazminatı ister işi bıraksın isterse işine son verilsin son alınan brüt ücret üzerinden ödenir.

    Aynı şirkette emeklilikten önceki dönem ve sonra çalışan süre birleştirilir. EYT kapsamında 16 yıldır çalıştığı şirkette emekli olup 5 yıl daha çalışıp 2028 yılında sağlık sorunları nedeniyle işi bırakan bir çalışan 21 yıllık kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

    Yüksek yargı kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Çalışanların kıdem tazminatı konusunda merak ettiği soruların yanıtları şöyle:



    TOPLUCA YATIRILIR
    İlk emekli aylığımı aldım, aynı işyerinde kıdem tazminatı hakkım saklı kalmak kaydıyla çalışmaya devam ediyorum. İşten ayrılırken kıdem ödememde emekli olduğum tarihteki brüt maaşım mı dikkate alınacak?
    Bazı şirketler Hazine destekli EYT kredisinden yararlanarak çalışmaya devam eden personeline kıdem tazminatı ödemesini yaparken, bazıları da işten ayrılma durumunda ödemeyi taahhüt ediyor. Kıdem ödemesinde çalışanın giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşyerinde geçirilen her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor.

        Kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler için ister işveren işine son versin ister işçi istifa etsin emeklilikten önce ve sonraki toplam çalışma süresi birleştirilecek. Dolayısıyla son brüt ücret dikkate alınacak. Nisan'da emekli olunduğunda 16 bin lira olan brüt ücret 2026'da işten ayrılırken 22 bin liraya çıktıysa bu tutar esas alınacak. İşten ayrılırken 20 yıllık çalışma süresi tamamlanmışsa 440 bin liraya yakın tazminata hak kazanılacak. Fiilen emekliye ayrılmak istenildiğinde emekli aylığı bağlatmadan önceki ve sonraki döneme ilişkin kıdem tazminatı topluca yatırılacak.



        Kıdem tazminatını sıfırlamadan emekli aylığını bağlatanların ihbar, yıllık izin gibi hakları da devam eder mi?
        Emekli olan çalışan aynı işyerinde çalışmaya devam etse bile sigorta çıkışının verilmesi zorunlu olduğundan kıdem tazminatına hak kazanıyor. İş Kanunu'na göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mevcut çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Emekli çalışan da kıdem, ihbar, yıllık izin gibi haklara sahip oluyor. Emekli aylığı bağlatıp sosyal güvenlik destek primi yatırılanların kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin gibi tüm hakları da aynen korunuyor.



        İZİN SÜRELERİ DE DEVAM EDER
        Emekli olup çalışmaya devam edenlerin izin süresi değişiyor mu?
        Kıdem tazminatıyla birlikte kullanılmayan izin paralarını alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin izinleri yeni işe girmiş gibi değerlendiriliyor. İzin hakkı kazanmak için bir yıl çalışmak gerekiyor. Ancak emeklilik öncesi döneme ait izin paralarını almamış EYT'liler aynı işyerinde ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre hak kazandıkları sürede izin hakkından yararlanmaya devam eder.



            SİGORTASIZ ÇALIŞANLAR DİKKAT!
            Sigortasız çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
            Bu durumda çalışanın sigortasız olduğu süreyi belgeleriyle ispatlaması gerekiyor. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine dilekçeyle başvurularak hizmet tespiti yaptırılması gerekiyor. Kanıtlama imkânı olmayanların da 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit davası açması imkânı bulunuyor. Davayı kazananlar geriye dönük sigortalılıklarının yanı sıra kıdeme de hak kazanıyor.

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            Haberler Ekonomi Çalışmaya devam edenler dikkat! EYT'linin tazminatta hak kaybı yok: Peki nasıl hesaplanır?
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