



Karadeniz'den çıkan doğalgaz ile Filyos Endüstri Bölgesi'nde 1 milyon 855 bin ton kapasiteli gübre fabrikaları kurulacağını belirten Kirişci, "Sabit yatım tutarı 31.5 milyar lira olan ve 4 yılda tamamlanacak bu yatırımla, ülkenin gübre tüketiminin üçte biri karşılanarak, en büyük tarımsal girdide dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacak" dedi. Rana BÜYÜKTAŞ

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