Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılığın yüzyılı için 10 yeni müjde verdi. Çiftçiye sağlanacak krediden Akıllı Köy Evleri Modeli'ne, aile tipi işletmelere verilecek desteklerden sözleşmeli üretimle üreticinin gelirini garanti altına almaya kadar birçok imkan Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak:
-Basınçlı sulama altyapısını güçlendirmek için yapılacak çalışmalarla tarımda rekolte ve gelir artırılacak.
-Sözleşmeli üretimle tarımsal üretimin verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak teşvikler sağlanarak üreticinin geliri garanti altına alınacak.
-Jeotermal OSB başta olmak üzere sera yatırımı destekleri artırılacak.
-Çiftçinin tarımsal üretimde kullandığı azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığın azalması için önemli adımlar atılacak. Bu anlamda önemli bir proje hayata geçirilerek Karadeniz gazından üre sağlayacak fabrika Zonguldak'ta kurulacak.
-Aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlanarak her haneye en az 1 asgari ücret garantisi verilecek.
-Ayrıca büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri teşvik edilecek.
-Deprem bölgelerinde temeli atılan ve ilk anahtar teslimleri yapılan köy evlerinin yanında Akıllı Köy Evleri Modeli ortaya konuyor.