Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milyonlarca çiftçiye 10 müjde! Üreticinin geliri garanti altına alınacak

    Başkan Erdoğan’ın duyurduğu 10 müjde ile çiftçilerin geliri artacak. Finansman desteklerinden yararlanacak çiftçiler, Akıllı Köy Evi sahibi olabilecek...

    Çiftçilere 10 müjde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılığın yüzyılı için 10 yeni müjde verdi. Çiftçiye sağlanacak krediden Akıllı Köy Evleri Modeli'ne, aile tipi işletmelere verilecek desteklerden sözleşmeli üretimle üreticinin gelirini garanti altına almaya kadar birçok imkan Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak:

    -Basınçlı sulama altyapısını güçlendirmek için yapılacak çalışmalarla tarımda rekolte ve gelir artırılacak.

    -Sözleşmeli üretimle tarımsal üretimin verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak teşvikler sağlanarak üreticinin geliri garanti altına alınacak.



    -Jeotermal OSB başta olmak üzere sera yatırımı destekleri artırılacak.

    -Çiftçinin tarımsal üretimde kullandığı azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığın azalması için önemli adımlar atılacak. Bu anlamda önemli bir proje hayata geçirilerek Karadeniz gazından üre sağlayacak fabrika Zonguldak'ta kurulacak.

    -Aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlanarak her haneye en az 1 asgari ücret garantisi verilecek.

    -Ayrıca büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri teşvik edilecek.

    -Deprem bölgelerinde temeli atılan ve ilk anahtar teslimleri yapılan köy evlerinin yanında Akıllı Köy Evleri Modeli ortaya konuyor.



        -Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilerin ayağa kalkabilmesi için sağlanan desteklerin yanında sıfır faizli kredi yardımı da sağlanıyor.

        -Bunun yanında ilk evim kampanyası şartlarıyla akıllı köy evi sahibi olma imkanı da getirildi.

        -Evini akıllı köy evine dönüştürmek isteyen çiftçilere ise özel finansman sağlanacak.



        GÜBRE TÜKETİMİNİN 3'TE 1'İ YENİ FABRİKADAN
        Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerin detaylarını anlatan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu projelerin hayata geçirilmesiyle, Bakanlık olarak, üreticileri koruyup tüketiciyi kollayarak tarımsal üretim altyapısını güçlendireceklerini dile getirdi.



        Karadeniz'den çıkan doğalgaz ile Filyos Endüstri Bölgesi'nde 1 milyon 855 bin ton kapasiteli gübre fabrikaları kurulacağını belirten Kirişci, "Sabit yatım tutarı 31.5 milyar lira olan ve 4 yılda tamamlanacak bu yatırımla, ülkenin gübre tüketiminin üçte biri karşılanarak, en büyük tarımsal girdide dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacak" dedi. Rana BÜYÜKTAŞ

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        7’li koalisyonun ’aklanma’ planının deşifresi
        Haberler Ekonomi Milyonlarca çiftçiye 10 müjde! Üreticinin geliri garanti altına alınacak
            loading
            SON DAKİKA