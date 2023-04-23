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    Sosyal yardım tercihi: İşçi alana büyük destek!

    Sosyal yardım alanlardan çalışacak durumda olan vatandaşları istihdam eden işyerlerine teşvikler geliyor. Bu kapsamda kişi başı destek 7 bin TL’yi bulacak.

    Hazal Ateş
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    İşçi alana büyük destek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde istihdam dostu sosyal yardım anlayışı ön plana çıkarken, yeni mekanizmalar oluşturulacağı sözü verildi.

    Sosyal yardım alan 6 milyonun üzerinde vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. İşe yönlendirme, başlama yardımının yanı sıra işverene bu yıl verilen teşvik tutarı 2051 lira ile 5 bin 304 lira arasında değişiyor.

    Sosyal yardım alanların istihdamını desteklemek için yürürlükte olan bazı uygulamalar şöyle: Düzenli nakdi sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26 Nisan 2016 ve sonrasında işe alınanların sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca bir yıl süreyle karşılanacak.

        Bu kapsamda verilen teşvik tutarı da 2 bin 51 lirayla 5 bin 304 lira arasında değişiyor. Bu teşvikten yararlanabilmek için sigortalı yönünden, işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içinde nakdi düzenli yardımlardan en az bir defa yararlananların ikamet ettiği hanede bulunması gerekiyor.

        Ayrıca sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde Kurum'a verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde tespitin bulunmaması gerekiyor. (Hazal ATEŞ)

        BEŞ YIL HAZİNE KARŞILAYACAK
        Sosyal hizmetlerden yararlananların istihdamı halinde uygulanan teşvik tutarı da 3 bin 753 lirayla 7 bin 5 lira arasında değişiyor. Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta ile işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamını her bir sigortalı için beş yıl süreyle Hazine karşılayacak. Teşvikten yararlanmak için sigortalı açısından 19 Şubat 2014 tarihinden sonra işe alınması, işveren açısından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi Sosyal yardım tercihi: İşçi alana büyük destek!
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