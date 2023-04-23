Sosyal yardım tercihi: İşçi alana büyük destek!

BEŞ YIL HAZİNE KARŞILAYACAK

Sosyal hizmetlerden yararlananların istihdamı halinde uygulanan teşvik tutarı da 3 bin 753 lirayla 7 bin 5 lira arasında değişiyor. Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta ile işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamını her bir sigortalı için beş yıl süreyle Hazine karşılayacak. Teşvikten yararlanmak için sigortalı açısından 19 Şubat 2014 tarihinden sonra işe alınması, işveren açısından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekiyor.

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