Sosyal yardım tercihi: İşçi alana büyük destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde istihdam dostu sosyal yardım anlayışı ön plana çıkarken, yeni mekanizmalar oluşturulacağı sözü verildi.
Sosyal yardım alan 6 milyonun üzerinde vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. İşe yönlendirme, başlama yardımının yanı sıra işverene bu yıl verilen teşvik tutarı 2051 lira ile 5 bin 304 lira arasında değişiyor.
Sosyal yardım alanların istihdamını desteklemek için yürürlükte olan bazı uygulamalar şöyle: Düzenli nakdi sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26 Nisan 2016 ve sonrasında işe alınanların sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca bir yıl süreyle karşılanacak.