Türkiye önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda gerçekleşecek reformlara hazırlanıyor. Ailelerin korunmasını sağlayacak ve kurulmasını kolaylaştıracak bu paket emeklilik sisteminde yenilikleri getirecek.
Böylece özellikle anneler için esnek emeklilik yaşı sağlanacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı programı 6 adımlı bir sistem olarak milyonların hayatına dokunacak.
1- AİLELERE GELİR DESTEĞİ:
Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek. Örneğin asgari ücretin altında bir gelir varsa bu asgari ücrete tamamlanacak. Bir yandan da şu an uygulamada olan elektrik doğalgaz su gibi faturaların ödenmesi sistemi devam edecek.