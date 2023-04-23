5- ÇALIŞAN ANNEYE ESNEK ÇALIŞMA:

Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak. Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek. Bu sayede birçok kadın bakıcı için istihdam imkanı da sağlanacak.