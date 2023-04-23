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    Aileye 6 adımda koruma! Hem erken emeklilik hem maddi destek!

    AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı hem ailenin korunması, hem ailenin kurulması hem de kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi kesimlerin desteklenmesini sağlayacak.

    Aileye 6 adımda koruma

    Türkiye önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda gerçekleşecek reformlara hazırlanıyor. Ailelerin korunmasını sağlayacak ve kurulmasını kolaylaştıracak bu paket emeklilik sisteminde yenilikleri getirecek.

    Böylece özellikle anneler için esnek emeklilik yaşı sağlanacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı programı 6 adımlı bir sistem olarak milyonların hayatına dokunacak.

    1- AİLELERE GELİR DESTEĞİ:
    Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek. Örneğin asgari ücretin altında bir gelir varsa bu asgari ücrete tamamlanacak. Bir yandan da şu an uygulamada olan elektrik doğalgaz su gibi faturaların ödenmesi sistemi devam edecek.

        2- HER AİLEYE EN AZ BİR
        SİGORTALI: Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak. Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak. Aileler devletten gelecek desteklerin yanında çalışma imkanlarıyla da desteklenmiş olacak. Bunun için iş ve meslek kursları, işbaşı eğitimleri geniş şekilde devrede olacak.

        3- EV KADININA PRİM DESTEĞİ:
        Çalışma fırsatı bulamayan ve böylece sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için emeklilik imkanı getirilecek. İsteğe bağlı sigorta yaptıracak olan ev kadınlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece yılda 12 bin lirayı geçen destek sayesinde kadınlar daha kolay emekli olabilecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

        4- ANNELERE ESNEK EMEKLİLİK:
        Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Sigorta öncesi doğumların borçlanılması da gündeme gelebilecek.

            5- ÇALIŞAN ANNEYE ESNEK ÇALIŞMA:
            Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak. Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek. Bu sayede birçok kadın bakıcı için istihdam imkanı da sağlanacak.

            6- EVLENENE FAİZSİZ DESTEK:
            Evlenecek olanlar için 150 bin liralık faizsiz destek kredisi sağlanacak. Kredi 48 ay vadeli olacak ve 24 ay ödemesiz olarak uygulanacak. Böylece krediyi aman yeni evliler 2 yıl boyunca para ödemeyecek. Daha sonra her ay faizsiz küçük taksitler halinde geri ödeme gerçekleşecek. Toplamda kredinin vadesi 72 ayla çıkmış olacak. Evlenenlere bir finansal destek sunulacak.

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            Haberler Ekonomi Aileye 6 adımda koruma! Hem erken emeklilik hem maddi destek!
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