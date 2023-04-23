Kamuya 146 bin yeni personel alınacak!

Milyonlarca memur adayının merakla beklediği personel alımı için düğmeye basıldı. Toplamda 146 bin 333 personel alımı yapacak. Bakanlıkların kontenjan listeleri ve alanları şöyle:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:
45 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bunun için başvurular 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 Mayıs tarihinde de atama sonuçları açıklanacak. Personel 1 Eylül itibarıyla görev yerlerinde olacak.
ADALET BAKANLIĞI:
22 bin 120 personel alımı için ilan açtı. Bu kapsamda, Personel Genel Müdürlüğüne 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerine 10 bin 138, İcra dairelerine 700, Merkez teşkilata 486, personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan'da başlıyor.