Kamuya 146 bin yeni personel alınacak!

ADALET BAKANLIĞI:

22 bin 120 personel alımı için ilan açtı. Bu kapsamda, Personel Genel Müdürlüğüne 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerine 10 bin 138, İcra dairelerine 700, Merkez teşkilata 486, personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan'da başlıyor.