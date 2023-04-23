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    Kamuya 146 bin yeni personel alınacak!

    2023 yılı memur alımı için peş peşe açıklamalar yapıldı. 6 ayrı bakanlık toplamda 146 bin 333 kamu personeli alımı yapacak. Rekor Sağlık, Milli Savunma, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarında.

    Kamuya 146 bin yeni personel

    Milyonlarca memur adayının merakla beklediği personel alımı için düğmeye basıldı. Toplamda 146 bin 333 personel alımı yapacak. Bakanlıkların kontenjan listeleri ve alanları şöyle:

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:
    45 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bunun için başvurular 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 Mayıs tarihinde de atama sonuçları açıklanacak. Personel 1 Eylül itibarıyla görev yerlerinde olacak.

    ADALET BAKANLIĞI:
    22 bin 120 personel alımı için ilan açtı. Bu kapsamda, Personel Genel Müdürlüğüne 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerine 10 bin 138, İcra dairelerine 700, Merkez teşkilata 486, personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan'da başlıyor.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI:
        Bakanlık 3 bin 220 personel alacak. Bunlar: 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 2.700 Gelir Uzman Yardımcısı

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplamda 3 bin 431 personel alacak. Bu kapsamda, Aile sosyal destek personeli, Sosyal çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk gelişimi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Hemşire, Diğer sağlık personeli, Büro personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Yurt yönetim personeli, Destek personeli aranıyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI:
        Bakanlık hem sağlık personeli hem de işçi olmak üzere toplam 42 bin 500 personel alacak.
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            ’Sırrı’ ortaya çıktı
            Haberler Ekonomi Kamuya 146 bin yeni personel alınacak!
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