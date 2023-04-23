Bakan Kurum tarih verdi: Dönüşüm seferberliği!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi.
Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi.