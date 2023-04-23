Bakan Kurum tarih verdi: Dönüşüm seferberliği!





ADIM 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

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ADIM 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.