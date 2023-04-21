Sıcak su bedava! Başkan Erdoğan açıkladı! 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞALGAZ ne zaman başlayacak? 25 m3 sıcak su İNDİRİMİ! 1 AYLIK 0 TL fatura müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması töreninde milyonların beklediği müjdeyi açıkladı. 2 müjdeyi peş peşe veren Başkan Erdoğan mutfakta kullanılan sıcak suyun 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. İndirimli doğalgaz fiyatı ve 1 aylık ücretsiz doğal gaz ne zaman başlayacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte ücretsiz doğalgaz müjdesi hakkında tüm merak edilenler...
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ I VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ MÜJDESİ!
Doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdeyi açıklıyorum; Vatandaşımızın mutfaklarında ve sıcak suyunda kullandıkları doğal gazı ücretsiz veriyoruz. Birçok aile neredeyse hiç fatura ödemeyeceği anlamına geliyor.
Aylık ortalama 25 metre küp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Önümüzünde yaz olduğunu hesaba katarsak pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Seçimlerden sonraki süreçte de vatandaşıma yansıması olumluı şekilde tecelli edecektir. Bedava doğal gazınız hayırlı olsun.