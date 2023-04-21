Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan müjdesi son dakika!

19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK



Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.

Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.

İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.

19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.

TPAO DOĞALGAZIN İLK KEZ YANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilerek karaya ulaştırılan doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez yanma görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde doğalgazın yanma ünitesindeki drone'la çekilmiş test işlemlerine de yer verildi. Alevlerin havadan çekilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik.

Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az.

Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük" dedi.