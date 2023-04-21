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    • Ekonomi
    • 21.04.2023 09:51
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    • 21.04.2023 09:51
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    Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan müjdesi son dakika!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek. Başkan Erdoğan, burada müjde duyuracak. Heyecanla beklenen müjdenin evlere bedava doğalgaz olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek. Başkan Erdoğan, burada müjde duyuracak. Heyecanla beklenen müjdenin evlere bedava doğalgaz olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor.



    KARADENİZ GAZI CEBE YANSIYACAK! 25 METREKÜPE KADAR BEDAVA

    Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu.

    Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.



        MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR

        Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi.

        Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.

        Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.

        25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

        Her konutta aylık 25 metreküp doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Karadeniz gazının kullanılmaya başlanmasıyla evlerdeki doğalgaz tüketimi de ucuzlayacak. Mutfakta kullanılan tüketim miktarı ücretsiz kullanılabilecek. Bunun da yaklaşık 25 metreküpe denk gelmesi bekleniyor.

        31 Mart itibarıyla konut tüketicilerinde 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL olmuştu. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. Yani 25 metreküp indirimle faturalarda 102 lira indirim olacağı hesaplanabilir. Ancak bu ücretler kesinlik taşımamaktadır.

        19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK

        Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.

        Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.
        İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.
        19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.

        TPAO DOĞALGAZIN İLK KEZ YANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilerek karaya ulaştırılan doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez yanma görüntülerini paylaştı.
        Görüntülerde doğalgazın yanma ünitesindeki drone'la çekilmiş test işlemlerine de yer verildi. Alevlerin havadan çekilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik.
        Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" denildi.
        Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az.
        Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük" dedi.
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        Haberler Ekonomi Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan müjdesi son dakika!
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