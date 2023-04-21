Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.04.2023 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2023 19:01
    ABONE OL

    İşte "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının başlayacağı tarih! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

    Yarısı Bizden kampanyasının başlayacağı tarih!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da bir müjde daha verdi.

    Başkan "İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz, kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN" KAMPANYASININ BAŞLAYACAĞI TARİH
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

    Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı.

    Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

    "Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

    Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

    Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

    Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

    Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
    Haberler Ekonomi İşte "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının başlayacağı tarih! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı
        loading
        SON DAKİKA