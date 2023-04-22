ZAMLI KİRA YARDIMI başvuru şartları neler? 5.250 TL yardım hangi illerde verilecek? 2023 kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması gerekmektedir.