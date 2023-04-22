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    • Ekonomi
    • 22.04.2023 09:50
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    • 22.04.2023 09:50
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    ZAMLI KİRA YARDIMI başvuru şartları neler? 5.250 TL yardım hangi illerde verilecek? 2023 kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı. İşte kira yardımı hakkında tüm merak edilenler..

    takvim.com.tr
    2023 kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

    İstanbul'da kira yardımı ücreti ne kadar sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, İstanbul'da evini kentsel dönüşüme vermek isteyenlere yapılacak kira yardımı tutarı arttırıldı. Peki, İstanbul zamlı kira yardımı nasıl alınır? İşte detaylar...

    KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından, İstanbul'da kira yardımı tutarı artırıldı. Buna göre; İstanbul'da 3 bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.

    "YARISI BİZDEN" KAMPANYASI"

    Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

    "İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak. Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz. İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz."

        KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI

        Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.


        KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

        Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

        Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

        Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

        Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

        IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)
        Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

        Vekaletname aslı ve fotokopisi

        Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

        Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi ZAMLI KİRA YARDIMI başvuru şartları neler? 5.250 TL yardım hangi illerde verilecek? 2023 kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?
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