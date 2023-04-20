Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu: 2 bin 431 personel alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık bakanlık kadrosuna 2 bin 431 personel alınacağını duyurdu.

Yanık, partisinin Toprakkale İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir personel alma imkanlarının olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve koruma güvenlik görevlisi gibi personeller aramıza katılacaklar. Duyurusunu bakanlık sitemizden ve hesaplarımızdan ayrıca detaylarıyla yapacağız, 2 bin 431 arkadaşımız için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden önümüzdeki haftalarda duyuru ve tercih alımları olacak.

SADECE KPSS PUANINA GÖRE

Sadece KPSS puanına göre. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesi konuşmasında açıkladı biliyorsunuz. Artık mülakatlara son. Dolayısıyla KPSS puanına göre adaylarımızı, inşallah meslek personelimizi aramızda görmüş olacağız. Bu müjdeyi de buradan duyurmuş olayım."

Yanık, böylece bakanlık aracılığıyla 2 bin 431 kişiye daha istihdam sağlamış olacaklarını kaydetti.