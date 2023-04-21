Bakan Kurum moto kuryeler için hazırlanan projeyi açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, moto kuryeler için hazırlanan projeyi açıkladı. İstanbul'la ilgili bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Kurum, "Moto kuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz" dedi.
BAKANLIK DESTEKLEYECEK
Bakan Kurum, moto kuryelerin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolların kenarında oluşturulacak ceplerde durabileceklerini, dinlenebileceklerini, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebileceklerini söyledi.
Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız."