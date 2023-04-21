Bakan Kurum moto kuryeler için hazırlanan projeyi açıkladı!

Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız."

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