Asgari ücrete enflasyon zammı! Ara artış için hangi formüller var? Çalışmalar ne zaman başlayacak?

Milyonlarca asgari ücretliye Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam gündemde.
Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'ta 2 bin 825 liradan yüzde 50.53 artışla 4 bin 253 liraya yükselen net asgari ücrete, Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yansıtılmıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2022'nin ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücreti 5 bin 500 lira olarak tespit etmişti. Asgari ücretliler bu yıla ise yüzde 54.66'lık zamla net 8 bin 506 lira maaşla başladı. Geçen yıl başlatılan vergi desteği de sürdürülürken, ücretlere ara zam sinyali verildi.
NELER DİKKATE ALINACAK?
Asgari ücrete yapılacak artışta öncelikli belirleyici enflasyon olacak. Özellikle yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları önemli olacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanarak komisyona sunulacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak.