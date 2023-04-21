Asgari ücrete enflasyon zammı! Ara artış için hangi formüller var? Çalışmalar ne zaman başlayacak?





Eğer bir de refah payı eklenirse bu durumda yapılacak artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Örneğin; yüzde 30'luk bir artış yapılması durumunda net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkarken, yüzde 35'lik bir zam bu ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.