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    Asgari ücrete enflasyon zammı! Ara artış için hangi formüller var? Çalışmalar ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca asgari ücretliye Temmuz’da ara zam gündemde. Ara zamda enflasyon belirleyici olurken, verilerden ipuçları da geliyor. Peki yeni ücret ne kadar olabilir? Neler dikkate alınacak? İşte yanıtı...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Asgari ücrete enflasyon zammı

    Milyonlarca asgari ücretliye Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam gündemde.

    Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'ta 2 bin 825 liradan yüzde 50.53 artışla 4 bin 253 liraya yükselen net asgari ücrete, Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yansıtılmıştı.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2022'nin ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücreti 5 bin 500 lira olarak tespit etmişti. Asgari ücretliler bu yıla ise yüzde 54.66'lık zamla net 8 bin 506 lira maaşla başladı. Geçen yıl başlatılan vergi desteği de sürdürülürken, ücretlere ara zam sinyali verildi.



    NELER DİKKATE ALINACAK?
    Asgari ücrete yapılacak artışta öncelikli belirleyici enflasyon olacak. Özellikle yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları önemli olacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanarak komisyona sunulacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak.



        ENFLASYON + REFAH PAYI
        Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yansıtılırsa net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruştan bu tahmine göre 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.



        Eğer bir de refah payı eklenirse bu durumda yapılacak artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Örneğin; yüzde 30'luk bir artış yapılması durumunda net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkarken, yüzde 35'lik bir zam bu ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.

        Asgari ücrette geçen yıl başlayan vergi desteğinin devam etmesi beklenirken, brüt asgari ücret de eğer artış yüzde 21.43 olursa 12 bin 152 lirayı, yüzde 30 olursa 13 bin 10 lirayı, 35 olursa 13 bin 510 lirayı bulacak.



            GÖZLER KOMİSYON'DA
            Ara zammın tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bunun için Haziran ya da Temmuz ayında toplantı yapacak.

            Yeni ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aralık ayında da 2024 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

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            Haberler Ekonomi Asgari ücrete enflasyon zammı! Ara artış için hangi formüller var? Çalışmalar ne zaman başlayacak?
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