Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: 22 bin kişiye kamuda iş fırsatı! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alımı için düğmeye basıldı. Bakan Bekir Bozdağ, yaptığı paylaşımda, ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Personel Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevleri'nde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.