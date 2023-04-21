Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: 22 bin kişiye kamuda iş fırsatı! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alımı için düğmeye basıldı. Bakan Bekir Bozdağ, yaptığı paylaşımda, ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Personel Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevleri'nde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başlıyor.
İlanlara göre; 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, bin 590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Başvurular 11 Mayıs'ta son bulacak.