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    Memura-emekliye yeni maaş: Temmuz zammı için ipucu geldi!

    Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için ilk ipucu Merkez’in Piyasa Katılımcıları Anketi’nden gelirken, artışa eklenecek refah payı için de 2 formül gündemde...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Memura-emekliye yeni maaş

    Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı.



    Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek.

    EYT'LİLER DE ALACAK
    Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zammın yansıtılacağı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 21.43 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 19.18 çıkacak.

        Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Bu yıl içinde emekli olacak EYT'liler de Temmuz artışından yararlanacak.



        OCAK FORMÜLÜ
        Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammına 14.60 puan, memurların ve emeklilerinin artışına da 13.52 puan refah payı eklenmiş, maaşlar yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da da hem memurların ve hem emeklilerin zam oranına bir refah payı eklenmesi gündemde.

        Bu kapsamda zam oranı Ocak ayındaki gibi yüzde 30'a tamamlanabilir. Ocak'taki gibi 15 puan civarında refah payı eklenmesi halinde ise Temmuz'da zam oranı yüzde 35 seviyesinde gerçekleşebilir.



            EN AZ 14 BİN 106 TL OLACAK
            Temmuz zammı yüzde 19.18 çıkarsa, en düşük maaş memurlarda 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya, memur emeklilerinde 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı refah payıyla yüzde 30'u bulursa bu durumda en düşük maaş memurlarda 15 bin 382, memur emeklilerinde 10 bin 272 lira olacak. Artışın yüzde 35'e ulaşması halinde ise taban aylık memurlarda 15 bin 979 lirayı, memur emeklilerinde 10 bin 667 lirayı bulacak.

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            Haberler Ekonomi Memura-emekliye yeni maaş: Temmuz zammı için ipucu geldi!
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