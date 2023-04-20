Memura-emekliye yeni maaş: Temmuz zammı için ipucu geldi!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı.
Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek.
EYT'LİLER DE ALACAK
Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zammın yansıtılacağı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 21.43 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 19.18 çıkacak.