Memura-emekliye yeni maaş: Temmuz zammı için ipucu geldi!





EN AZ 14 BİN 106 TL OLACAK

Temmuz zammı yüzde 19.18 çıkarsa, en düşük maaş memurlarda 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya, memur emeklilerinde 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı refah payıyla yüzde 30'u bulursa bu durumda en düşük maaş memurlarda 15 bin 382, memur emeklilerinde 10 bin 272 lira olacak. Artışın yüzde 35'e ulaşması halinde ise taban aylık memurlarda 15 bin 979 lirayı, memur emeklilerinde 10 bin 667 lirayı bulacak.

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