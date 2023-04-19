Körfez'e ihracat köprüsü: BAE ve Suudi Arabistan dış satımda ilk 5'e girdi

Suudi Arabistan'a yapılan dış satım da 541 milyon 906 bin dolar artışla 611 milyon 816 bin dolara yükseldi.

DIŞ SATIM ARTIRIMINDA İLK 5'TE

Suudi Arabistan, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ikinci, BAE ise dördüncü ülke oldu.