Körfez'e ihracat köprüsü: BAE ve Suudi Arabistan dış satımda ilk 5'e girdi

Türkiye'nin geleneksel pazarlarından Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticareti artırmak için yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor. Bu anlamda özellikle BAE 1 ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracat performansı dikkati çekiyor.
1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Türkiye-BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanması ve Suudi Arabistan'a martta ziyaret gerçekleştirilerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunulması, bu ülkelere dış satımın artması için atılan önemli adımlardan oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 262 milyon 722 bin dolar artarak 1 milyar 23 milyon dolara çıktı.
Suudi Arabistan'a yapılan dış satım da 541 milyon 906 bin dolar artışla 611 milyon 816 bin dolara yükseldi.
DIŞ SATIM ARTIRIMINDA İLK 5'TE
Suudi Arabistan, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ikinci, BAE ise dördüncü ülke oldu.