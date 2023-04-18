Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.04.2023 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2023 09:41
    ABONE OL

    Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? Tahsis numarası sorgulama!

    Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bağkur maaşları YATTI MI 2023?

    Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? İşte detaylar...

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

    SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı.

    Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

        - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

        - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.



        Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        - Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
        - Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

        EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? Tahsis numarası sorgulama!
            loading
            SON DAKİKA