Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? Tahsis numarası sorgulama!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? İşte detaylar...