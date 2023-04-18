Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? Tahsis numarası sorgulama!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Nisan ayı Bağkur maaşları YATTI MI 2023? Zamlı Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.