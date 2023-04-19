İstanbul'da AVM otoparklarından alınan ücrete vatandaştan tepki yağdı!

Alışveriş merkezlerindeki otoparkların ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken, İstanbul'da birçok yerde buna uyulmuyor. Ücretsiz otopark hizmeti verilmesi gerektiğini belirten vatandaşlara, AVM yetkilileri tarafından zorluk çıkarılıyor. Vatandaşlardan konuyla ilgili şikayet yağıyor. Ücret talebinde ısrarcı olan AVM'ler şikayet edilebildiği gibi, ödenmiş otopark paraları da hakem heyeti yoluyla geri alınabiliyor.

'E-DEVLET'TEN BAŞVURUN'

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, alışveriş merkezleri otoparklarının 3 saat boyunca ücretsiz olacağı yönündeki kararın İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 16 yıl önce alındığını belirterek, "Bu karara rağmen birçok AVM maalesef ücret almakta ısrar ediyor" dedi. Tüketicilere yol gösteren Ağaoğlu, 'Tavsiyem, ücret ödemek durumunda kalırlarsa hiç üşenmeyip şikayette bulunsunlar. e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurup ödedikleri ücretin iadesini isteyebilirler. İlgili büyükşehir belediyelerine de şikayetlerini aktardıkları takdirde AVM'ler cezayla karşılaşabilir" diye konuştu.