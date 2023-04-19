Bayram öncesi şehirlerarası otobüs bileti fiyatları katlandı!

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil hareketliliği başladı. Kimi tatile kimi de memleketine gitmek için harekete geçti. Bilet satışları hızlanırken, vatandaş en çok da otobüs tarifelerinden dert yandı. Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs fiyatlarında önemli oranda artış olduğu görüldü.
Eskişehir'den Diyarbakır'a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı. Otobüs firması yetkilisi Ahmet Yıldırım, "Ayın 15'inden itibaren gelen yolcuların doğu illerine seyahatleri yüzde 60-70 civarında zamlı. Ankara, Bursa, İstanbul biletleri de yüzde 30-40 zamlı oldu" diye konuştu. Günler öncesinde bilet aldığını belirten Mülazım Çalt da "Bayram yaklaştıkça biletler yükseliyor. Ben de 15 gün önceden bilet aldım. Ama 500 liralık bileti 700 liraya sattılar" dedi.
BODRUM EN AZ 2.500 TL
Bodrum'da, Ramazan Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde müsaitlik mevcut. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor" dedi. Yabancı pazarında da hareketliliğin sürdüğüne dikkati çeken Dengiz, "Mayıs'ta Rus turistler bekliyoruz" diye konuştu.
YILLARCA İZİN YAPMAYAN İŞÇİYE KÖTÜ HABER
Bursa'da, taşeron firma bünyesinde çalıştığı devlet hastanesinde yıllarca izin kullanmayan işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin 17 yıl 8 ay boyunca sadece 26 gün izin kullanmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekti.
Kararda, şöyle denildi: "17 yıl boyunca izin kullanıp kullanmadığı hususunun davacı asile açıklattırılması, davacı beyanı ile tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Dosya içeriğine göre, davacının emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshettiği, ancak kuruma başvurduğunu işverene belgelemediği anlaşılmaktadır. "
TARIM KREDİ KAMPANYAYI UZATTI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temel gıda ve temizlik ürünlerine getirilen 'Sabit Fiyat' kampanyası 1 ay uzatıldı. Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ürüne uygun fiyata ulaşabilmesi için 900 üründe fiyatlar sabitlenmişti. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada "Yaklaşık 900 ürün çeşidinde fiyat artırımı yapılmayarak sabit fiyat uygulanacak" denildi.