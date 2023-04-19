Bayram öncesi şehirlerarası otobüs bileti fiyatları katlandı!

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil hareketliliği başladı. Kimi tatile kimi de memleketine gitmek için harekete geçti. Bilet satışları hızlanırken, vatandaş en çok da otobüs tarifelerinden dert yandı. Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs fiyatlarında önemli oranda artış olduğu görüldü.

Eskişehir'den Diyarbakır'a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı. Otobüs firması yetkilisi Ahmet Yıldırım, "Ayın 15'inden itibaren gelen yolcuların doğu illerine seyahatleri yüzde 60-70 civarında zamlı. Ankara, Bursa, İstanbul biletleri de yüzde 30-40 zamlı oldu" diye konuştu. Günler öncesinde bilet aldığını belirten Mülazım Çalt da "Bayram yaklaştıkça biletler yükseliyor. Ben de 15 gün önceden bilet aldım. Ama 500 liralık bileti 700 liraya sattılar" dedi.



BODRUM EN AZ 2.500 TL

Bodrum'da, Ramazan Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde müsaitlik mevcut. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor" dedi. Yabancı pazarında da hareketliliğin sürdüğüne dikkati çeken Dengiz, "Mayıs'ta Rus turistler bekliyoruz" diye konuştu.