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    Bayram öncesi şehirlerarası otobüs bileti fiyatları katlandı!

    Bayram öncesi şehirlerarası otobüs bileti fiyatları şaşırttı. Kimi rotalara yüzde 30, kimilerine de yüzde 70 zam geldi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Bayram tarifesi

    Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil hareketliliği başladı. Kimi tatile kimi de memleketine gitmek için harekete geçti. Bilet satışları hızlanırken, vatandaş en çok da otobüs tarifelerinden dert yandı. Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs fiyatlarında önemli oranda artış olduğu görüldü.

    Eskişehir'den Diyarbakır'a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı. Otobüs firması yetkilisi Ahmet Yıldırım, "Ayın 15'inden itibaren gelen yolcuların doğu illerine seyahatleri yüzde 60-70 civarında zamlı. Ankara, Bursa, İstanbul biletleri de yüzde 30-40 zamlı oldu" diye konuştu. Günler öncesinde bilet aldığını belirten Mülazım Çalt da "Bayram yaklaştıkça biletler yükseliyor. Ben de 15 gün önceden bilet aldım. Ama 500 liralık bileti 700 liraya sattılar" dedi.

    BODRUM EN AZ 2.500 TL
    Bodrum'da, Ramazan Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde müsaitlik mevcut. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor" dedi. Yabancı pazarında da hareketliliğin sürdüğüne dikkati çeken Dengiz, "Mayıs'ta Rus turistler bekliyoruz" diye konuştu.

    YILLARCA İZİN YAPMAYAN İŞÇİYE KÖTÜ HABER
    Bursa'da, taşeron firma bünyesinde çalıştığı devlet hastanesinde yıllarca izin kullanmayan işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin 17 yıl 8 ay boyunca sadece 26 gün izin kullanmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekti.

    Kararda, şöyle denildi: "17 yıl boyunca izin kullanıp kullanmadığı hususunun davacı asile açıklattırılması, davacı beyanı ile tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Dosya içeriğine göre, davacının emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshettiği, ancak kuruma başvurduğunu işverene belgelemediği anlaşılmaktadır. "



    TARIM KREDİ KAMPANYAYI UZATTI
    Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temel gıda ve temizlik ürünlerine getirilen 'Sabit Fiyat' kampanyası 1 ay uzatıldı. Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ürüne uygun fiyata ulaşabilmesi için 900 üründe fiyatlar sabitlenmişti. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada "Yaklaşık 900 ürün çeşidinde fiyat artırımı yapılmayarak sabit fiyat uygulanacak" denildi.



        'ZAM'ANI GELDİ
        Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken, 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşmenin tamamlanması bekleniyor. 6 milyon memur ve memur emeklisinin zamlarını belirleyecek 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi memurlar başta olmak üzere özel sektörde de imzalanacak sözleşmeler açısından önem taşıyor.

        DS'DEN BURSA ÇIKARMASI
        Fransız otomotiv markası DS, Türkiye'deki altıncı showroomunu Bursa'da hizmete açtı. Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. K. Altuğ Erciş, tüm tedariklerin Bursa üzerine yapıldığını belirterek, "Konsantrasyonumuzu Bursa'ya yoğunlaştırdık. Gerek İstanbul'a gerekse de Ege Bölgesi'ne yakınlığından dolayı Bursa bizim için çok önemli bir konumda. Bölge lüks otomobil tercih etme potansiyeli yüksek olan bir lokasyon. Yeni showroomumuz gücümüze güç katacaktır" dedi.



        TOGG'DAN 3 YENİ DENEYİM MERKEZİ
        Togg, kullanıcılara daha hızlı ulaşmak için İstanbul, İzmir ve Adana'da üç yeni deneyim merkezi daha açtı. İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezleri hizmete alındı. Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, T10X'i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, Trugo'yu deneyimleyebiliyor ve dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını tanıyabiliyor.



        ARAÇ OYUNU
        Ramazan Bayramı'nda tatile çıkmak isteyenler, araç kiralama şirketi aramaya başlarken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kapora dolandırıcılığı ve sahte senet tuzağı oldu. Dolandırıcılara karşı uyarıda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Vatandaş kaporayı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor ya da senet imzalatıyorlar" dedi. Sözleşme imzalatırken alta senet de koyan bazı fırsatçıların, bu yolla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

        ŞEKER-ÇİKOLATA PAZARI BÜYÜYOR
        Türkiye'de hediyelik çikolata ve şekerleme pazarı 2022 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 2 milyar liraya yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciroda yüzde 51'lik artış olduğunu söyleyen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, "2022'de çikolatada bu pazarın yüzde 67'si paketli, yüzde 33'ü ise dökme ürünlerden oluştu" dedi. Kabakçı, Ülker'in yaklaşan Ramazan Bayramı'nı 55 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılamaya hazırlandığını söyledi.

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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Ekonomi Bayram öncesi şehirlerarası otobüs bileti fiyatları katlandı!
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