Finansın kalbi akıllı şehirde! 100 bin kişi çalışacak

Bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige taşıyacak İstanbul Finans Merkezi (İFM), proje özellikleriyle de öne çıkacak. Dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlanan İFM'de son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor.

A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan projede, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak. Bölgede tüm sosyal donatılar yer alırken, 5 yıldızlı bir otel de bulunuyor. 75 bin kişinin çalışacağı merkezde her gün 100 bin kişinin bulunması bekleniyor.