Finansın kalbi akıllı şehirde! 100 bin kişi çalışacak

Bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige taşıyacak İstanbul Finans Merkezi (İFM), proje özellikleriyle de öne çıkacak. Dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlanan İFM'de son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor.
A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan projede, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak. Bölgede tüm sosyal donatılar yer alırken, 5 yıldızlı bir otel de bulunuyor. 75 bin kişinin çalışacağı merkezde her gün 100 bin kişinin bulunması bekleniyor.
Ofis alanı: 1.3 milyon metrekare
Alışveriş merkezi: 100 bin metrekare
Kongre merkezi: 2 bin 100 kişilik
5 yıldızlı otel: 325 oda, 80'e yakın uzun süreli konaklama odası
15 yılda sağlayacağı gelir: 250 milyar dolar
Yaratacağı katma değer: 150 milyar dolar
14 yılda hedeflenen istihdam: 120 bin
ZİRAAT BANKASI
-40 ve 46 katlı 2 kule
-En yüksek noktası 219 metre
-Dış cephede cam yüzeyi 95.713 metrekare ve 5 bin 346 adet cam panel
-8 metre/saniye ile Türkiye'nin en hızlı asansörleri
-54 asansör, sismik özellikli 19 yürüyen merdiven
MERKEZ BANKASI
-Toplam alanı brüt 350 bin metrekare
-352 metre ile Avrupa'nın en yüksek binası
-72 katlı (7 katı bodrum)
HALKBANK
-34 ve 46 katlı iki kule
-Kat bahçeleri
-Yaklaşık 700 kişilik oditoryum
VAKIFBANK
-40 ve 26 katlı iki kule
-Yüzde 45'in üzerinde su tasarrufu