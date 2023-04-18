Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, kırsalda 478 projeye 1 milyar lirayı aşkın hibe ödeneceğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Kırsal Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi'nde 2022-2023 başvuru dönemi sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Sağlanacak destek tutarına ilişkin bilgi veren Kirişci, "Kırsalda 478 yatırım projesine toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin lira hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. Devletimiz, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın her daim yanında." değerlendirmesinde bulundu.
Kirişci'nin paylaşımındaki bilgiye göre, Kırsal Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi başvuruları 70 ilde sonuçlandı. Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon lira tutarındaki 478 yatırım projesine 1 milyar 43 milyon 511 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
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Tarım ve Orman Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.