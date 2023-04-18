Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, kırsalda 478 projeye 1 milyar lirayı aşkın hibe ödeneceğini bildirdi

Kirişci'nin paylaşımındaki bilgiye göre, Kırsal Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi başvuruları 70 ilde sonuçlandı. Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon lira tutarındaki 478 yatırım projesine 1 milyar 43 milyon 511 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.