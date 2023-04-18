İngiltere'de işsizlik şubatta yüzde 3,8'e yükseldi! Gıda fiyatlarında son 45 yılın en sert artışı

"ENFLASYONU YARI YARIYA AZALTMAK BİZİM EN BÜYÜK EKONOMİK ÖNCELİĞİMİZ"

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlik tüm zamanların en düşük seviyesinde kalmaya devam ederken, gelir artışı enflasyondaki artışın altında kalmaya devam ediyor. Bu yüzden enflasyonu yarı yarıya azaltmak bizim en büyük ekonomik önceliğimiz." ifadelerini kullandı.