EYT'yi kaçıranlara emeklilik hakkı! Reform kapsamında neler var? Yeni sistem ne getirecek? Kısmi emeklilikte şartlar değişir mi?

Milyonlarca EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılırken, yeni bir reformun da sinyali verildi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 'emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceği ve ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacağına' yönelik maddeler yeni reformun habercisi oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor.





KADEMELİ FORMÜL

EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var. Örneğin; 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek.