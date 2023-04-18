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    • Ekonomi
    • 19.04.2023 08:36
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    • 19.04.2023 08:36
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    10-15 yıl farkıyla liste güncellendi! 4A 4B 4C'li Bağ-Kur SSK'lılar için yeni emeklilik rotası açıldı! 50-52-54 yaşınız geldiği an...

    4A 4B 4C'li Bağ-Kur ve SSK'lıya yeni emeklilik rotası açıldı. 10-15 yıl farkıyla liste güncellendi. Daha erken tarihte emekli olabileceksiniz. Erken emeklilik hakkı, son zamanların en çok aranan konularından biri haline geldi. Sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığı gün Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emekli olunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bazı durumlarda sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. İlk işe başladığınız tarih emeklilik süresi için büyük önem taşıyor.

    Bağ-Kur ve SSK’lıya yeni emeklilik rotası açıldı!

    Erken emeklilik koşulları günümüzün en merak edilen konulardan birisi oldu. Erkek ve kadın çalışanlar bazı şartlara uyarak daha erken yaşta maaş alma hakkı kazanıyor. Pek çok durumda olduğu gibi bazı sağlık durumlarının tespiti halinde de vatandaşlara bu hak veriliyor. Ayrıca diğer durumlarda da bu haklar daha erken yaşta maaş alma şansı da var. Bu sayede kadın ve erkekler belirtilen tarihte daha erken bir sürede maaşına kavuşma imkanına kavuşuyor.

    6 YIL KAZANÇ SAĞLIYOR

    Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor.

    Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

        Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

        EMEKLİLİK TAKVİMİ

        31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

        09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

        24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

        24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

        24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

        24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

        24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş

        24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş

        24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş

        24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş

        EN AZ 5 AY...

        Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

        Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

            AVANTAJ SİZE GEÇİYOR

            Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor.

            BAĞ-KURLULAR DİKKAT!

            Öte yandan Bağ-Kur'lular bazı şartlarda 8 yıl daha öncesinden emekli olma hakkına sahip olabilirsiniz.

            15 YILLIK SİGORTA YETİYOR

            8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder.
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            Bursa’da tarih meydana çıkıyor
            Haberler Ekonomi 10-15 yıl farkıyla liste güncellendi! 4A 4B 4C'li Bağ-Kur SSK'lılar için yeni emeklilik rotası açıldı! 50-52-54 yaşınız geldiği an...
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                SON DAKİKA