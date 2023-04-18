10-15 yıl farkıyla liste güncellendi! 4A 4B 4C'li Bağ-Kur SSK'lılar için yeni emeklilik rotası açıldı! 50-52-54 yaşınız geldiği an...

Erken emeklilik koşulları günümüzün en merak edilen konulardan birisi oldu. Erkek ve kadın çalışanlar bazı şartlara uyarak daha erken yaşta maaş alma hakkı kazanıyor. Pek çok durumda olduğu gibi bazı sağlık durumlarının tespiti halinde de vatandaşlara bu hak veriliyor. Ayrıca diğer durumlarda da bu haklar daha erken yaşta maaş alma şansı da var. Bu sayede kadın ve erkekler belirtilen tarihte daha erken bir sürede maaşına kavuşma imkanına kavuşuyor.