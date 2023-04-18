Zam arttı! 700 bini aşkın kamu işçisi için yeni teklif

İSTANBUL'DAN 24.5 MİLYON KİŞİ UÇTU

İstanbul'dakı havalimanlarında iç ve dış hatlarda bu yılın Ocak-Mart döneminde toplam 24 milyon 451 bin 843 yolcu seyahat etti. İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 618 bin 921 yolcu iç, 12 milyon 911 bin 550 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti.

2023'ün ilk 3 ayında toplamda 16 milyon 530 bin 471 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ilk çeyrekte iç hatlarda 3 milyon 712 bin 598, dış hatlarda ise 4 milyon 208 bin 774 yolcu seyahat etti. Havalimanından, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 921 bin 372 yolcu uçtu.

ANTALYA %80 DOLDU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Antalya'da otellerde yüzde 60 doluluk oranı var, bu hafta yüzde 70-80 olur" dedi. Kuk, 3 günlük bir ailenin tatilinin 5 bin ile 15 bin lira arasında değiştiğini söyledi.



YAŞLILARA BAYRAM DESTEĞİ

Aile Bakanlığı'nın yaşlı ve engelli vatandaşlar için yürüttüğü Vefa Projesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 371 milyon lira kaynak aktarıldı. Vefa Projesi ile kişisel bakımlarıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşların ev-kişisel temizlikleri sağlanıyor.