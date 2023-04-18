Zam arttı! 700 bini aşkın kamu işçisi için yeni teklif

Kamu işçileri için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni teklif geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve HAKİŞ heyetlerini makamında kabul etti.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamu işvereni adına TÜHİS'in önceki hafta yaptığı teklif, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk 6 ay yüzde 30 zam yapılması şeklindeydi. Sayın Bakan işveren sendikasının verdiği 11 bin 500 lirayı yeterli bulmadığını, 12 bin liraya çektiğini ifade etti. Önceki yüzde 30'luk artışı da yine yeterli bulmayıp yüzde 40'a yükselttiğini bildirdi. Yüzde 40'ı geçelim istiyoruz. Bayram bitiminde bir neticeye varırız" dedi.
KARAR AY SONU
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da hükümetin yeni teklifinin önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu teklifin, hem sendikalarımızın hem de üyelerimizin beklentilerinin altında kaldığı için Sayın Bakan tarafından tekrar değerlendirilmesini arzu ettik. Biz de teşkilatlarımızı bilgilendireceğiz. Beklentiler büyük. İnşallah bayram sonu müjdeyi veririz diye umut ediyorum."
İŞ GARANTİLİ ÇIRAKLIK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını 2 milyona çıkaracaklarını açıkladı. Erdoğan, ekonomide ve işgücü piyasasındaki değişikliklere uyumlu şekilde, mesleki eğitim ve istihdam bağlantısının da güçlendirileceğini söyledi.
600 BİN ARTACAK
Çırak ve kalfa sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 400 bine ulaştı. Bundan en fazla yararlanan da küçük ve orta ölçekli işletmeler oldu. Okullarda kazanç sağlayan öğrenciler bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor, diğer yandan da aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 2023 yılı için işverenlerin çırak öğrencilere ödeyecekleri minimum tutar 2 bin 552 lira olarak belirlendi (9-10-11. sınıfların alacakları ücret). İşverenlerin kalfa ve Ustalık Telafi Programı öğrencilerine ödeyecekleri minimum tutar ise 4 bin 253 lira. Ayrıca mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirleri de 2 milyar liraya yükseldi. Gelirden öğrenci ve öğretmenler de 300 milyon lira pay aldı.
Burcu ŞEN
105 BİN KİŞİ 'EV'LENDİ
Konut satışları Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 azalarak 105 bin 476 oldu. Şubat ayına göre ise yüzde 31.8 arttı. Mart'ta konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalış göstererek 25 bin 262 olarak gerçekleşti.
Şubat'a göre ise yüzde 45.5'lik artış yaşandı. Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart'ta Rusya vatandaşları bin 175 konut satın aldı.