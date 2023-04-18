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    Vatandaş borcundan kurtuluyor! Yapılandırma 50 milyarı aştı

    Vatandaşın kamuya olan borçları için yapılandırma fırsatı sürüyor. Sadece vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1.5 milyonu aşarken, 52.2 milyar liralık borç yapılandırıldı.

    Yapılandırma 50 milyarı aştı

    Başta vergi daireleri ile sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecekler olmak üzere kamuya olan borçları yapılandırma imkanına başvuru yağdı. 13 Mart'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.

    2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52.2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1.6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.



    SON BAŞVURU 31 MAYIS
    Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

    Tüm vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

        Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılan düzenleme kapsamında yapılandırılabilecek.



        2 BİN LİRANIN ALTI SİLİNİYOR
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.



        PEŞİNE ÇİFTE İNDİRİM
        Yapılandırmaya başvuranların borçlarının gecikme cezaları silinecek, bunun yerine enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeme halinde hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilirken, eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

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            Haberler Ekonomi Vatandaş borcundan kurtuluyor! Yapılandırma 50 milyarı aştı
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