Vatandaş borcundan kurtuluyor! Yapılandırma 50 milyarı aştı

Başta vergi daireleri ile sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecekler olmak üzere kamuya olan borçları yapılandırma imkanına başvuru yağdı. 13 Mart'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.
2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52.2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1.6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.
SON BAŞVURU 31 MAYIS
Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Tüm vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.