Vatandaş borcundan kurtuluyor! Yapılandırma 50 milyarı aştı

Başta vergi daireleri ile sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecekler olmak üzere kamuya olan borçları yapılandırma imkanına başvuru yağdı. 13 Mart'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.

2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52.2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1.6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.