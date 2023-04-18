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    EYT'liye maaş ve ikramiye! Ödemelerde sıra Bağ-Kur'a geldi: Banka seçmeyen aylığı nasıl alıyor?

    EYT’lilerden 600 bininin aylık işlemi tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. 80 defa kayıt yaptıranlar, ‘Ya tutarsa’ diye başvuran da var.

    Hazal Ateş
    Takvim
    600 bin EYT’liye maaş ve ikramiye
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    Mart ayında başvuruda bulunan EYT'lilerin ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödeniyor. 1.6 milyon başvurudan yaklaşık 600 bininin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.

    e-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptıran, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın 'ya tutarsa' diye başvuranlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını meşgul ediyor.



    SIRA BAĞ-KUR'LULARDA
    Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren fark, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. EYT kapsamında Bağ-Kur'lulara maaşları dün itibarıyla yatırılmaya başladı. Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın ikramiyelerini alacak. Ödemeler emeklilik başvurusu yapılırken SGK'ya bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor.

        Banka bildirmeyenler de Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor. EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla ve doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda 3 yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.

        Bu başvurular çalışanları oyalarken, gerçek hak sahiplerinin de işlemlerini geciktiriyor. Farklı kurumlarda tescili bulunanların işlemleri de daha uzun sürede bitiyor.

        BORCU OLANLAR DİKKAT!
        Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmek için öncelikle bunu kapatması gerekiyor. GSS borcu bulunması, SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ- Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.



            KIDEM DESTEĞİ HESAPTA
            Hazine destekli EYT kredisi de kullandırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor. Kredi azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeli olarak veriliyor.



            KOBİ'ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken, kefalet oranı yüzde 75 oldu. Küçük işletme dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira. KOBİ'ler için 13.3 milyon, KOBİ dışı için 28.5 milyon lira kredi imkânı sağlanıyor.

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            Haberler Ekonomi EYT'liye maaş ve ikramiye! Ödemelerde sıra Bağ-Kur'a geldi: Banka seçmeyen aylığı nasıl alıyor?
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