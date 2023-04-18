EYT'liye maaş ve ikramiye! Ödemelerde sıra Bağ-Kur'a geldi: Banka seçmeyen aylığı nasıl alıyor?

Mart ayında başvuruda bulunan EYT'lilerin ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödeniyor. 1.6 milyon başvurudan yaklaşık 600 bininin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.
SIRA BAĞ-KUR'LULARDA
Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren fark, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. EYT kapsamında Bağ-Kur'lulara maaşları dün itibarıyla yatırılmaya başladı. Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın ikramiyelerini alacak. Ödemeler emeklilik başvurusu yapılırken SGK'ya bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor.