EYT'liye maaş ve ikramiye! Ödemelerde sıra Bağ-Kur'a geldi: Banka seçmeyen aylığı nasıl alıyor?





KOBİ'ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken, kefalet oranı yüzde 75 oldu. Küçük işletme dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira. KOBİ'ler için 13.3 milyon, KOBİ dışı için 28.5 milyon lira kredi imkânı sağlanıyor.

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