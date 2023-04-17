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    Ticaret Bakanlığı e-posta ve SMS yoluyla yapılan "hayali otel" dolandırıcılığına karşı uyardı!

    Bayram tatili için hareketlilik başlarken; Ticaret Bakanlığı, e-posta ve SMS yoluyla yapılan ‘hayali otel’ dolandırıcılığına karşı uyardı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tatil hayal olmasın

    Tatil planlayanlar, kopya edilmiş web sitelerinin yanı sıra e-posta ve SMS yoluyla 'hayali otel' dolandırıcılığına karşı uyarıldı. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti, şu uyarıları yaptı:

    Özellikle mesafeli sözleşmelerde, acentanın veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitesinin 'elektronik ticaret bilgi sistemi'ne kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine, seyahat acentalarının kendi internet sitesi kullanılarak; ödeme hususlarına da dikkat edilmeli.

    REKAB'ET' TAKİBİ
    Ekonomi yönetimi, Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarındaki artış, arz kısıtlamasına karşı dört koldan harekete geçti. Et piyasasında denetimler artırılarak, canlı hayvan ticareti, et entegre tesisleri ve besicileri takibe alındı, besicilik yapan kentlerde envanter çalışması yapılıyor.

    Rekabet Kurumu da kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olduklarını belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kurumumuz, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

    DÜĞÜNE GELİN
    Düğün sezonu yaklaşırken, maliyetler de belli oldu. Düğün salonu işletmecisi Ruhan Gündüz, fiyatların 30 bin liradan başladığını, 200 kişilik yemekli bir düğünün ortalama 80 bin lira olduğunu söyledi.

    Beyoğlu'ndaki lüks bir otelin satış müdürü Elif Kuş da "Fiyatlar kişi başına ortalama 140 eurodan başlıyor. Süslemeler, müzik, fotoğraf ve kamera firmaları eklendikçe artıyor. 140 euro, 180 ve bin euro ile de bitirilebilir" dedi. Sarıyer'deki bir kır düğünü mekanının işletmecisi Ahmet Şahin ise "28 bin liradan başlayan fiyatlar, 90 bin liraya kadar çıkıyor. Yemekli olursa fiyat 140 bin ile 200 bin lira arasında. En pahalı gün ise Cumartesi" diye konuştu.



        ADALET BAKANLIĞI'NDAN 22.120 KİŞİYE İŞ
        Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel sayısında artış kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

        Bozdağ, "22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığı'na gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız" dedi. Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada; "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        30 MİLYAR LİRALIK BAYRAM ALIŞVERİŞİ
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın Ramazan Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdığını belirterek, "Bu yıl 30 milyar liralık beklenen ciro, yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek" ifadesini kullandı.

        Bu yıl bayram tatilinin kısa olması sebebiyle seyahatlerin sınırlı olacağını ve vatandaşların daha çok kendi evlerinin ihtiyaçları için alışveriş yapacaklarını kaydeden Palandöken, bu durumun esnaf açısından olumlu olduğuna işaret etti. Ramazan Bayramı'nın e-ticaretteki satışı da yüzde 30 artırması bekleniyor.

        187 BİN ÇOCUĞUN MASRAFI DEVLETTEN
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için bu ay toplam 645 milyon 269 bin 922 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptıklarını duyurdu.

        Çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti. Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydetti.

        3600 GÜNLE AYLIK ALANA DA 7.500 TL
        Emeklilik için primi yetmeyenlerin başka seçenekleri de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre primini tamamlayamayanlar kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

        Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7.500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak. Hazal ATEŞ

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        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı e-posta ve SMS yoluyla yapılan "hayali otel" dolandırıcılığına karşı uyardı!
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