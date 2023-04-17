Ticaret Bakanlığı e-posta ve SMS yoluyla yapılan "hayali otel" dolandırıcılığına karşı uyardı!

Tatil planlayanlar, kopya edilmiş web sitelerinin yanı sıra e-posta ve SMS yoluyla 'hayali otel' dolandırıcılığına karşı uyarıldı. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti, şu uyarıları yaptı:
Özellikle mesafeli sözleşmelerde, acentanın veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitesinin 'elektronik ticaret bilgi sistemi'ne kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine, seyahat acentalarının kendi internet sitesi kullanılarak; ödeme hususlarına da dikkat edilmeli.
REKAB'ET' TAKİBİ
Ekonomi yönetimi, Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarındaki artış, arz kısıtlamasına karşı dört koldan harekete geçti. Et piyasasında denetimler artırılarak, canlı hayvan ticareti, et entegre tesisleri ve besicileri takibe alındı, besicilik yapan kentlerde envanter çalışması yapılıyor.
Rekabet Kurumu da kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olduklarını belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kurumumuz, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir" dedi.
DÜĞÜNE GELİN
Düğün sezonu yaklaşırken, maliyetler de belli oldu. Düğün salonu işletmecisi Ruhan Gündüz, fiyatların 30 bin liradan başladığını, 200 kişilik yemekli bir düğünün ortalama 80 bin lira olduğunu söyledi.
Beyoğlu'ndaki lüks bir otelin satış müdürü Elif Kuş da "Fiyatlar kişi başına ortalama 140 eurodan başlıyor. Süslemeler, müzik, fotoğraf ve kamera firmaları eklendikçe artıyor. 140 euro, 180 ve bin euro ile de bitirilebilir" dedi. Sarıyer'deki bir kır düğünü mekanının işletmecisi Ahmet Şahin ise "28 bin liradan başlayan fiyatlar, 90 bin liraya kadar çıkıyor. Yemekli olursa fiyat 140 bin ile 200 bin lira arasında. En pahalı gün ise Cumartesi" diye konuştu.