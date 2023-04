Ticaret Bakanlığı e-posta ve SMS yoluyla yapılan "hayali otel" dolandırıcılığına karşı uyardı!

REKAB'ET' TAKİBİ

Ekonomi yönetimi, Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarındaki artış, arz kısıtlamasına karşı dört koldan harekete geçti. Et piyasasında denetimler artırılarak, canlı hayvan ticareti, et entegre tesisleri ve besicileri takibe alındı, besicilik yapan kentlerde envanter çalışması yapılıyor.

Rekabet Kurumu da kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olduklarını belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kurumumuz, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir" dedi.