Ramazan fitre bedeli ne kadar? Ramazan'dan sonra fitre ödenir mi? 2023 Ramazan fitresi ne zaman, kaçıncı gün verilir?

Fitre bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiği merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre bedelinin yanı sıra deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce verilebileceğini belirtmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, yaptığı toplantının ardından fitre miktarını açıkladı. Ramazan fitresi ne zaman ödenir? İşte detaylar...
2023 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2023 fitre miktarı belli oldu. Açıklama şu şekilde;
"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi." Buna göre; 2023 yılı fitre miktarı günlük 70 TL olarak belirlendi.
FİTRE GIDA OLARAK DA VERİLİR Mİ?
Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.