Kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili flaş uyarı: "Cezası ağır"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurumun tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde önemli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olduğunu belirterek, "Kurumumuz, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Küle, yazılı açıklamasında, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin ülkedeki kırmızı et fiyatları olduğunu bildirdi.
ZAMLARLA FİYATLAR ARTTI
Özellikle son birkaç aylık zaman diliminde arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlarla kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden Küle, şu değerlendirmede bulundu:
"En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumunun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim Kurumumuz, 2022'den itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler halihazırda devam etmektedir."