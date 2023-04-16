Nisan ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar mayıs ayına az bir zaman kala artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan 2023 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama!