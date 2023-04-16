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    • Ekonomi
    • 16.04.2023 13:30
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    • 16.04.2023 13:30
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    Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan 2023 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama!

    Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda vatandaşlar mayıs ayına az bir zaman kala nisan ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan 2023 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

    Nisan ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar mayıs ayına az bir zaman kala artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan 2023 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama!

    ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mayıs tarihinde belli olması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olacak.

    MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

    Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

    Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

        EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

        12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.



        Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.

        Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan 2023 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama!
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