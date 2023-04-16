Nisan ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar mayıs ayına az bir zaman kala artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan 2023 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama!
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mayıs tarihinde belli olması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olacak.
MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.
Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.