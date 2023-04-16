BORÇLANMA İÇİN NE ÖDENİYOR?

Doğum ve askerlik borçlanması başvurusunda bulunanların her gün için en az 106,75, 1 ay için de 3.202,56 lira ödemesi gerek. Yurt dışı borçlanmasının tutarı da günlük 150,12, 1 aylık 4.503,60 lira. Borçlanmada tüm süreler değil, ihtiyaç kadarı ödenebiliyor.