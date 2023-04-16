EYT'lilerin 1.6 milyonu emeklilik işlemlerini başlatırken, pek çok kişi de eksik primini tamamlamaya çalışıyor. EYT'liler çalışarak bu süreleri tamamlayabileceği gibi, borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanlarını da değerlendirebiliyor.
HANGİ SÜRELER İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİR?
- Kadınların, en çok 3 defaya mahsus olmak üzere, doğumdan sonraki 2 yıl içinde çalışmadıkları süreler,
- Erkeklerin askerlik süreleri (en çok 540 gün),
- 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
- Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen süreler,
- Avukatların 1 yıllık staj süreleri,