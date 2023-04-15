Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023?

Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama geldi ve emekli aylığı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? İşte detaylar...
NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.
4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.