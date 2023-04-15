Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023?

Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama geldi ve emekli aylığı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? İşte detaylar...