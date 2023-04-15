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    • Ekonomi
    • 15.04.2023 09:51
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    • 15.04.2023 09:51
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    Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023?

    Nisan ayı maaş ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023?

    Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama geldi ve emekli aylığı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? İşte detaylar...

    NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.

    4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

        BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        -Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

        - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde yapılacak.

        EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHİ

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023?
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