Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak? Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika?

Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu kapsamda gözler Resmi Gazete'ye çevrilmiş durumda. İkramiye ödemeleri 14 Nisan'da yani bugün maaşlarla birlikte yatmaya başladı. Peki, asgari ücrete bayram ikramiyesi var mı? Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi son dakika? Kimler ikramiye alacak? İşte merak edilenler...