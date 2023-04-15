Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak? Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika?

Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu kapsamda gözler Resmi Gazete'ye çevrilmiş durumda. İkramiye ödemeleri 14 Nisan'da yani bugün maaşlarla birlikte yatmaya başladı. Peki, asgari ücrete bayram ikramiyesi var mı? Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi son dakika? Kimler ikramiye alacak? İşte merak edilenler...
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, asgari ücretliler bayram ikramiyesi alacak mı?
Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.
Asgari ücretliler için bayram ikramiyesi için gözlerini Resmi Gazete'ye ikramiye kararına çevirdi. Asgari ücretlinin yararlanamadığı bayram ikramiye uygulaması yalnızca emeklileri kapsıyor.
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.