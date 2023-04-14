Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ödemesi il il ne zaman, saat kaçta yatacak? e-Devlet TCKN ile tarımsal destek ödemesi sorgulama!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 404 milyon 621 bin liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı tarihi açıkladı. Bu kapsamda binlerce kişi ödemelerin yapılacağı saati merak ediyor. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ödemesi il il ne zaman, saat kaçta yatacak? İşte e-Devlet TCKN ile tarımsal destek ödemesi sorgulama işlemine dair bilgiler!
Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kirişci, "1 milyar 404 milyon 621 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.