KOPOL KAÇ LOT VERİR?

KOPOL 44.390.00 milyon lot verecek. Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek olup 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek. Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54'lük halka açıklık oranına sahip olacak.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Talep toplama sonrasında hak kazanılan payların yatırımcıların hesaplarına halka arz sonuçlarının duyurulmasının ardından en geç iki iş günü içerisinde geçeceği belirtildi. Koza Polyester'in 13 Nisan 2023 Perşembe günü işlem görmesi bekleniyor.