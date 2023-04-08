90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek? Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne?

Taşerona kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kadro meselesi için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor." ifadelerine yer verdi. Peki, Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte merak edilenler!
BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:
"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."